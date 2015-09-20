ذوو شهداء: فقيدنا جميعاً وعزاؤنا للقيادة الرشيدة

أعرب ذوو شهداء عن بالغ حزنهم، وصادق مواساتهم، بوفاة المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدموا بالتعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى أسرة آل مكتوم، بهذا المصاب الجلل، مؤكدين أن المرحوم هو فقيد الجميع، ورحيله ترك حزناً شديداً في نفوسهم. وقالوا إن رحيل الفقيد ترك في نفوسهم حزناً كبيراً، سيطر على جل مظاهر وتفاصيل حياتهم، واحتل محور حديثهم منذ اللحظات الأولى لانتشار خبر الوفاة، مشيرين إلى أن أصحاب السمو الحكام، والشيوخ، لهم مكانة كبيرة في قلوبهم، ولا يمكن أن ينسوا مآثرهم وعطاءهم.

وتفصيلاً، قال محمد المدحاني شقيق زوجة الشهيد سيف الفلاسي إن خبر وفاة الشيخ راشد نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي بلغنا صباح الأمس كان له وقع كبير على نفوس الجميع الذين نعوا الفقيد وتداولوا الخبر بحزن ورضاء بقضاء الله وقدره.

وأوضح المدحاني أن أصحاب السمو والشيوخ لهم مكانة كبيرة في نفوسنا، ولا يمكن أن ينسى الأشخاص مواقفهم وعطائهم ولو للحظة، مؤكداً أنهم حينما استشهد أبناء الوطن سارعوا منذ اللحظات الأولى للوقوف بجانب أسرهم ومواساتهم بالكلمات الطيبة والأفعال الجميلة التي ربطت على قلوب ذويهم وخففت عنهم آلم فراق فلذات أكبادهم.

وأشار إلى أن ذلك ليس بالشيء الغريب، فقيادتنا الرشيدة دائماً تشاطر أبناءها همومهم وتخفف عنهم آلامهم في مختلف الظروف من منطلق أبوتهم وإحساسهم بالمشاعر التي تمتلك كل شخص في مثل هذه المواقف.

وقال إن عزاءنا في الفقيد هو عزاء الوطن وجميع أبنائه، وعزاؤنا الصادق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي نسأل الله أن يخفف مصابه كما خفف على قلب كل أب وأم وأخ بزياراته ومواقفه النبيلة.

مواساة

ومن جانبه قال محمد البلوشي شقيق الشهيد عبد الرحمن البلوشي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على مواساة أبناء الوطن عند ما يغيّب الموت أحد أبنائهم وهي ما تؤكده زيارات سموه لتقديم واجب العزاء للعديد من أبناء الوطن، وهو ما تعكسه أيضاً زياراته لذوي الشهداء الذي كان يقطع لها المسافات منذ الصباح الباكر ليشد على أزر ذويهم ويخفف عنهم مصابهم.

وأضاف إن وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد فجع بها جميع أبناء الوطن، وخيّم الحزن على وجوههم وفي محيطهم والذين توجهوا بصادق التعزية والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جميع أسرة آل مكتوم، سائلين الله عز وجل يكون هذا المصاب خاتمة الأحزان.

كما أعرب والد الشهيد عيسى إبراهيم البدواوي عن بالغ حزنه، ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضرع إلى الله أن يسكن المغفور له الشيخ راشد بن محمد فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والاحتساب.

وقال: "نتقدم بتعازينا الصادقة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي وقف إلى جانبنا، وواسانا في مصابنا الجلل عندما فقدنا ابننا الشهيد عيسى أثناء قيامه بواجبه الوطني في اليمن، ليجسد لنا صورة الأب الحقيقي والحنون لأبناء الوطن، فكانت تعزية سموه لنا بمثابة بلسم داوى جراحنا وآلامنا، وخفف عنا ما كنا فيه، وله منا كل الدعاء بأن يصبره الله، وان يتقبل نجله في عليين".

عزاء

وقال ماجد شقيق الشهيد راشد سعيد راشد الخنبولي الشحي إن رحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم خسارة كبيرة للوطن ونعزي أنفسنا وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المصاب الجلل، مؤكداً أن وقوف سموه خلال الفترة الماضية مع أهالي وذوي الشهداء خفف من مصابهم واليوم نعزي أنفسنا وسموه في فقد الشيخ راشد، رحمه الله.

وقال مطر شقيق الشهيد راشد المسافري إن الوطن بأسره اليوم فقد أحد أبنائه البررة سائلاً المولى أن يلهمنا جميعاً الصبر في هذا المصاب الجلل الذي فجعنا به صباح أمس، مؤكداً أن أبناء الوطن اليوم جميعاً يقدمون التعازي لأنفسهم ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي ولجميع آل مكتوم. وقال عبد الله الشميلي ابن عم الشهيد عبد الله البايض الشميلي إن الوطن اليوم فجع بوفاة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لافتاً أن وفاته تزامنت مع وفاة كوكبة من شهداء الوطن وقد رأينا حالة الالتفاف الوطني الكبير الذي أحدثها هذا الحدث والتفاف أبناء الوطن جميعاً واصطفافهم خلف قيادتهم، مؤكداً أن فقد الشيخ راشد سيترك أثراً كبيراً في نفوس جميع أبناء الوطن خاصة الذين عرفوه عن قرب.