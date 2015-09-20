فعاليات: راشد بن محمد شجاعة وكرامة

أكدت فعاليات، أن فقيد الوطن، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كان من الشباب الإماراتي المتميز، الذين يتطلعون إلى رفعة وبناء الوطن، جنباً إلى جنب مع والده، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لافتين إلى أنه عرف بالشجاعة والكرامة ودماثة الخلق، رافعين التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم، متمنين من الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويعوض شبابه الجنة، ويلهم أسرته الكريمة الصبر الجميل.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: أصدق التعازي والمواساة، أرفعها إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات، في وفاة ابن الإمارات الغالي، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي تلقينا نبأ وفاته بأسى وحزن بالغين، ولكنّ رجاءنا وإيماننا بقضاء الله وقدره عظيم، نسأل الله تعالى، أن يمنّ عليه بواسع مغفرته ورحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

حزن شديد

وأعرب سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن حزنه الشديد عند سماع خبر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: تلقيت الخبر بصدمة كبيرة، وحزن عميق، لفقدان شاب من شباب الوطن، كان يتصف بالحيوية والنشاط.

وأوضح المدفع، أن الفقيد كان محباً لوطنه، وغيوراً على مصلحته، وهذا كان واضحاً جلياً في تعازيه لشهداء الوطن والواجب، وكان رحمه الله، لا يترك مناسبة في منزل أحد المواطنين، إلا وحضرها وشارك فيها، تغمد الله روح الفقيد برحمته، وأسكنه جناته.

وقال: أتقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته.

عزاء

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ننعى المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، ونتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، بخالص العزاء والمواساة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

مواساة

وأعرب عبد الله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، عن صادق تعازيه بوفاة المغفور له، الشيخ الشاب، راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، وتتقدم المنطقة الطبية بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

مصاب

وأكد أحمد إبراهيم سبيعان الأمين العام لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن خير أيام الدنيا، عشر من ذي الحجة، توفي فيها الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نسأل الله جل وعلا، أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، معزين في هذا المصاب الجلل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وأسرة آل مكتوم الكرام، سائلين الله تعالى، ومبتهلين إليه سبحانه بالدعاء، أن يغفر له ويرحمه، ويرفع درجته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نخب شعبية: نعزي أنفسنا بوفاة أحد أبنائنا الميامين

أعربت نخب شعبية عن حزنها الشديد لوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدين بشخصيته الإنسانية وأخلاقه الحميدة بين الناس، وحرصه على مساعدة الآخرين في جميع المجالات.

وقال علي جاسم عضو المجلس الوطني السابق، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إننا نعزي أنفسنا، ونعزي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المصاب الجلل، في المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد، لافتاً إلى أن المرحوم الشيخ راشد، كان من الشباب الذين يتطلعون إلى العمل بجانب والده وأشقائه الميامين في بناء الوطن ورفعته، وتقديم جهده وتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل أبناء الإمارات.

ويقول الدكتور جاسم خلفان رئيس قسم العمليات بمركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة: فجعنا برحيل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد، شاب أحبته القلوب وعشقته رياضياً مخلصاً طيباً كريماً، دمث الخلق، فأفجعت هذه الصدمة الكبرى، وهي صدمة حق، برحيله فجأة.

نهوض بالوطن

وأضاف عبد الله بو عصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين: برحيل المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد، فقدت الإمارات ابناً باراً من شبابها الكرام، والذين كان يعمل جنباً إلى جنب مع والده وأشقائه، من أجل النهوض بالوطن والعمل على المحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في ظل مسيرة الاتحاد، لافتاً إلى أن الفقيد كان محبوباً وسط فئات الشباب، وكانت له اهتمامات رياضية، خاصة في مجال الفروسية، حيث حققت أسرته الكريمة بطولات عالمية، ظلت في رصيد الإمارات، رافعاً أشد التعازي إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وإلى أشقائه، وإلى عموم أسرة آل مكتوم، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الأكاديمي، علي بن مبارك بن حنيفة، عضو المجلس الاستشاري السابق، عن حزنه العميق، برحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن خبر وفاته كان كالصاعقة، مستذكراً صفات الشيخ الراحل، وأنه كان يتسم بالرصانة والأخلاق الحميدة، وكان يمثل جيل الشباب في مختلف المحافل، وخاصة المحافل الرياضية.

مواساة

إلى ذلك، قدم مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»، خالص العزاء والمواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، سائلاً المولى، عز وجل، له الرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته. وقال العامري: نقدم المواساة بكل ود وتقدير لشيخنا «بو راشد»، ونقف معه، فهو بمثابة الأب لشعبه، وكم كان موقفه جلياً في تأدية واجب العزاء لأسر الشهداء، حيث رأيناه يواسيهم بحب، ويحتوي أطفالهم بحنان، ويطمئنهم بأن القيادة لن تتركهم، بل ستظل ترعاهم وتقدرهم.

كما أعرب المواطن الشاب عبد الله آل علي، عن حزنه العميق برحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يغمد روحه الجنة، ويتجاوز عن سيئاته، ويدخله فسيح جناته ويغفر له.

وقدم أحمد صالح عامر المطوع الكتبي، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، خالص العزاء والمواساة، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام، في وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً للشيخ الفقيد الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان، وأن يبقي الله تعالى إخوان الفقيد ذخراً للوطن.

ناصر البدور: مثال يحتذى

رفع الدكتور ناصر خليفة البدور، برقية عزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأسرة آل مكتوم الكرام، على مصابهم الجلل، بوفاة المغفور له الشيخ راشد، طيب الله ثراه، وقال البدور، الشيخ راشد رحمه الله، كان مثالاً يحتذى في حب الوطن، فقد سخر حياته لرفعة الوطن وبناء مؤسساته.

ونهل فقيد الوطن من مدرسة والده، وتعلم فيها الصفات النبيلة والقيادة وتحدي المستحيل والمعاني الرفيعة وحُب الناس، وترك أثراً طيباً في قلوب المواطنين والمقيمين.

المجلس الوطني الاتحادي ينعى راشد بن محمد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى المجلس الوطني الاتحادي، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

ويتقدم المجلس، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، بخالص العزاء والمواساة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبوظبي-البيان