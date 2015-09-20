راشد بـن محمد نجم الفرسان.. إنجـازات رياضية حافلة

يعد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم الفرسان وكان فارسا مقداما، و بطلا بكافة المقاييس، وصاحب انجازات رياضية متعددة وحافلة كان همه الأول رفع إسم الدولة عاليا في المحافل المحلية والعربية و الدولية ، ولن تنسى الساحة الرياضية إنجازه المبهر، عندما حقق ذهبيتي الفردي والفرق في آسياد الدوحة 2006، مما جعل الرياضيون يطلقون عليه لقب « سيد الاسياد »، بالإضافة إلى إختياره من مجلة « الأهرام العربي » صاحب أفضل إنجاز عربي في استفتاء ذلك العام .

أحب الفقيد رياضة الفروسية، على خطى والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي « رعاه الله »، فليس من الغريب أن يبدع في هذا المجال، فحقق الإنجازات التي مازالت في الذاكرة.

ففي 22 يوليو 1998 حل ثانيا في سباق ويكلوهيلز بإيرلندا، وفي 22 أغسطس من نفس العام توج ببطولة ليزنبيرج الدولية للتحدي بسويسرا .

ذهبية

وفي 14 أغسطس 1999، حصل الفقيد على الميدالية الذهبية ضمن فريق الإمارات الحائز على بطولة أوروبا المفتوحة للناشئين في دوناشاجن بألمانيا، ونال ضمن فريق الإمارات شرف الفوزبذهبية بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة التي أقيمت بالبرتغال - إسبانيا عام 1999 .

حب الصدارة

و في موسم 98- 1999 تصدر الفقيد ترتيب الفرسان في جائزة الإمارات العالمية لسباقات القدرة، بالإضافة إلى تتويجه رسمياً بطلاً لفرسان العالم بعد أن تصدر التصنيف العالمي لفرسان القدرة في نهاية الموسم .

ومع بدايات الألفية الجديدة، تمكن الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم من انتزاع لقب بطولة إيطاليا للقدرة لمسافة 160 كلم في مايو 2000 ، وواصل إنجازاته بانتزاعه كأس آل مكتوم للقدرة بإيرلندا لمسافة 200 كلم، وتوج بطلاً لسباق بيزاليو لمسافة 102كلم بإسبانيا في 29 اكتوبر 2000 .

ذهبية أوروبا

و في 29 سبتمبر 2001 توج مشاركة فرسان الإمارات في بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة بمنطقة بروجيا الإيطالية بانتزاع ذهبية الفردي، و توج طلاً لسباق جائزة رئيس الدولة للقدرة باستراليا في 12 مايو 2002 ، وفاز بلقب بطولة طيران الإمارات للقدرة «ماسترز» في 19 مايو 2002 بايرلندا لمسافة 122 كلم، توج بطلاً لسباق كأس ايرلندا للقدرة لمسافة 100 كلم .

تتويج

وفي 17 اغسطس 2002 توج الراحل بطلاً لبطولة فياكستين للقدرة «ماسترز» لمسافة 120 كلم بإسبانيا،ونال لقب كوستا سميرالدا «ماسترز» في إيطاليا لمسافة 120 كلم في 31 أغسطس 2002، كما توج بطلاً لسباق فرنسا للقدرة لمسافة 160 كلم في مدينة لابول الفرنسية، في مستهل مشاركاته صيف 2003 على الساحة الأوروبية .

يوم خالد

ويظل يوم 14 ديسمبر 2006، خالدا في أذهان الإماراتيين كافة، عندما أحرز الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الميدالية الذهبية بسباق الفردي، والفرق في آسياد 2006، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة .

وكان هذا الإنجاز الأول لفريق الأشقاء بحصد الذهب في المنافسات الرياضية بفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ،والشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، بذهبية الفرق قاده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله » تكتيكاً وفكراً وتوجيهاً ، الذي إستقبلهم برفقة كافة أبناء و بنات الإمارات إستقبال الأبطال .

عشق القدم

ولم تتوقف طموحات المغفور له بإذن الله ، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الفروسية فقط، بل إمتدت لعالم كرة القدم، حيث أسهم في تأسيس نادي دبي الرياضي الثقافي مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في العام 1995 .

و تسلم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة النادي، وكان أحد لاعبي الفريق وساهم في صعوده للدرجة الاولى .

وشهد العام 2008، تولي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية ، والتي شهدت في عهده تحقيق عدد من الإنجازات المضيئة للرياضة الإماراتية .

159

كان الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم،رحمه الله من الرياضيين البارزين في رياضة الفروسية، وبلغ عدد السباقات التي شاركت فيها خيوله 159 سباقاً، وحصل على المركز الأول 25 مرة والثاني 32 مرة والثالث 13 مرة.

إدارة الأهلي تغيّر الشعار إلى الأسود

قامت إدارة النادي الأهلي أمس، بتغيير شعار النادي من اللون الأحمر إلى اللون الأسود، حزناً على فقيد الرياضة والشباب المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقامت بنشر صورة للمغفور له، بإذن الله، مع العزاء الصادر من ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

فيما تقدم الدكتور موسى عباس مدير إدارة الاحتراف بالنادي، بالعزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجه بالدعاء إلى الله، بأن ينعم بالصبر على قلوب أسرة الفقيد.

وقال: رحم الله الفقيد، كان لاعباً لكرة القدم في سنوات سابقة، وظهر في أكثر من مباراة مع نادي دبي، إلى جانب حبه للفروسية وسباقات القدرة تحديداً، وحقق للدولة الكثير من البطولات في هذا المجال الرياضي.دبي- البيان الرياضي

تأجيل

تعزية من «تنفيذي المحترفين»

تقدم المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ راشد بن محمد، وتمنى المكتب التنفيذي أن يتغمده الله برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأجلت اللجنة 3 مباريات في الدوري من أمس لتقام اليوم.

استحقاقات

الكمالي: الفارس النبيل حقق إنجازات مهمة

نعى المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الفقيد كان بطلاً رياضياً وفارساً حرص على تمثيل وطنه بصورة مشرفة في كافة الاستحقاقات التي خاضها، وذلك بعد أن حصد الألقاب المتنوعة في المحافل العالمية والقارية.

إنجازات

وأشار الكمالي إلى أن الفارس الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أضاف إلى سلسلة الإنجازات الإماراتية في رياضة ركوب الخيل ألقاباً مهمة،

وقال «ننعى الفارس النبيل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ». دبي - البيان الرياضي

فراغ

بن درويش: محفز على النجاح

أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة نادي الإمارات أن الدولة فقدت شخصية مميزة، بوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأن رحيله سيترك فراغاً رياضياً وإنسانياً ومجتمعياً كبيراً، لأنه كان موجوداً في كل المحافل، ومحفزاً على تحقيق النجاح، ونحن سنتفقده كثيراً للدور البارز، الذي كان يلعبه سواء عبر تجربته مع نادي دبي أو مشاركاته في الفروسية. رأس الخيمة- البيان الرياضي