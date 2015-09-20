الوسط الرياضي يعـــــزّي محمد بن راشد

مطر الطاير: الفقيد قدّم الكثير إلى الوطن

خيّم الحزن العميق على الوسط الرياضي لوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدم الرياضيون بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، سائلين الله أن يكرم مثواه وأن يلهم الجميع الصبر.

وقال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «بقلوب يملؤها الحزن مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي، نتقدم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى عموم الشيوخ من آل مكتوم الكرام، والى شعب الإمارات، بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وجميع شعب الإمارات الصبر والسلوان».

وأضاف: عمل الفقيد طوال سنوات عمره على خدمة الوطن عموما والقطاع الرياضي خصوصا، وكان قريبا من الناس ومتواضعا ومحبا لفعل الخير مثل محبته للرياضة ممارسا لها وراعيا لأنشطتها، وقام بتأسيس نادي دبي في التسعينيات، وكان بطلا مرموقا في ميادين القدرة العالمية وقاد فرسان الإمارات لأكثر من لقب كان آخرها لقب بطولة الفردي والفرقي والميداليات الذهبية في الألعاب الآسيوية 2006، بالإضافة إلى تميزه في انتقاء سلالات الخيول وتأهيلها للفوز في أقوى السباقات العالمية .

ألم كبير

وختم الطاير «ألمنا كبير، لكننا شعب مؤمن بقضاء الله وبقدره، وندرك أن الموت حق علينا جميعا ، ونحن صابرون على قضاء الله».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تلقينا ببالغ الأسى والألم خبر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد، الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في مقتبل العمر، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وأشقاءه، وعموم الشيوخ من آل مكتوم الكرام، وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

حب الرياضة

وأضاف «عرفنا الفقيد عن قرب ولمسنا حبه لوطنه وأبناء شعبه وحرصه على خدمة الوطن والمواطنين، ولمسنا حبه للرياضة ممارسا ومسؤولا، ورغبته في تطوير القطاع الرياضي ونشر الرياضة في أوساط الشباب وشاهدنا ثمرة عمله».

وختم حارب «حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل شباب الوطن في قلبه وكانوا جميعا أبناء له يرعاهم ويعمل على بناء مستقبل أفضل لهم، وهم جميعا يشاطرون سموه الحزن في الفقيد ، ويدعون الله أن يحسن مثواه».

بن سليم: شرفنا في المحافل الدولية

تقدم محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وإلى عموم آل مكتوم، وإلى شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن الفقيد شرف الإمارات في المحافل الدولية، وكان واحداً من أبرز الرياضيين في شتى المجالات حيث عرفته ملاعب كرة القدم ومضامير سباقات الخيول وحقق إنجازات لافتة باسم الدولة في المحافل الخارجية، كما كانت له بصمة واضحة في العمل الرياضي على الصعيد الإداري من خلال مشواره مع نادي دبي منذ أن كان لاعباً فيه، إضافة لارتباطه الوثيق بالرياضة في مختلف ضروبها مسانداً ومشجعاً إخوانه الرياضيين، فكان ذلك دافعاً معنوياً للشباب في ميادين الرياضة المختلفة.

تميز

وأكد بن سليم التميز الذي صاحب مسيرة الشيخ راشد بن محمد في المجال الرياضي منذ بواكير عمره، وظهر ذلك بوضوح في أكثر من منشط رياضي ليكون رياضياً شاملاً بمعنى الكلمة حيث رافقت مسيرته عدد كبير من الألقاب والإنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي فأسهم مع إخوانه الرياضيين في تمثيل الدولة بشكل مشرف عاكساً الوجه المشرق للرياضيين في مختلف المحافل الخارجية. وترحم بن سليم على فقيد الإمارات سائلاً الله أن ينزله مع الصديقين والشهداء.

خوري: خسرنا واحداً من الأبطال الأبرار

نعت شركة النصر لكرة القدم، وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى حكومة الإمارات وشعبها، سائلين العلي القدير أن يسكن الشيخ الفقيد فسيح جنانه، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأكد أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، أن رياضة الإمارات خسرت واحداً من أبطالها الأبرار، الذين شرفوا الوطن في العديد من المحافل الدولية، حيث عرف المرحوم بشغفه الكبير برياضة ركوب الخيل، التي حصل فيها على المركز الأول 25 مرة، والثاني في 32 سباقاً والثالث في 13 مناسبة.

وأشار خوري إلى أن الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كان مبدعاً في رياضة ركوب الخيل، وحقق إنجازات لا يقدر على تحقيها إلا الفارس المجتهد والمثابر.

وأضاف قائلاً: حصول المرحوم على المراكز الأولى في سباقات القدرة، وتصدره التصنيف العالمي لفرسان القدرة في موسم 1998-1999، لم يكن أمراً غريباً عنه، لأنه فارس ابن فارس، لقد ورث سموه حب الرياضة عن أجداده، وهو متعود على التألق ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل العالمية، وبوفاته خسرنا واحداً من أبطالنا الأبرار.

وأوضح أحمد هاشم خوري، أن المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لم يكن يرضى إلا بالمركز الأول، وهو أفضل مثال يقتدي به شبابنا ورياضيونا، ويجب أن نتعلم منه المثابرة والحرص على رفع علم الإمارات عالياً في جميع المحافل الدولية.

الريسي: قمة الأخلاق والتفوق

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الرماية، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وإلى آل مكتوم الكرام في المصاب الجلل بوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جوار ربه، وقال «كان الفقيد قمة الأخلاق والتفوق في كل البطولات».

وأكد الريسي أن الفقيد كان رجلاً رياضياً من الطراز الأول وسيفتقده الوسط الرياضي، خصوصاً وأنه كان أحد أبطال رياضة الخيول وسباقاتها، ولمسنا منه حبه الجم للرياضة ودعم الرياضيين، وساهم بدور كبير في رياضة الخيول في الدولة وحقق العديد من الألقاب.

وأضاف: «المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم له بصمة واضحة في الرياضة بشكل عام، وكان قريباً من الرياضيين ».

الحزن يخيم على أندية المنطقة الشرقية

خيم الحزن على أندية المنطقة الشرقية، عقب سماع نبأ رحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس، إثر نوبة قلبية، وبعث عبد العزيز بو هندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في المنطقة الشرقية، بصادق العزاء والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رحيل الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، وقال: رحيل شيخ الشباب، يعتبر فقداً للأسرة الرياضية ولجميع مواطني وشباب الدولة، خصوصاً أن الفقيد كان مولعاً برياضة الفروسية، وشارك في عدة سباقات عالمية، خاصة بالقدرة والتحمل، بل وتوج فيها بالألقاب.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واسى قبل أيام كل بيت في الإمارات، عندما قام بمواساة أسر الشهداء، ومسح بيده على الشائب والصغير، واليوم شعب الإمارات كلها تعزي سموه في فقده لفلذة كبده، الشيخ راشد بن محمد، طيب الله ثراه، والذي ندعو له بالمغفرة والثواب.

ركوب الخيل

وقال ناصر اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إن الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كان رياضياً من الدرجة الأولى، حيث كان يمارس هوايته المحببة في ركوب الخيول، بل ويشارك في سباقات القدرة وسباقات الخيول، وتقلد في فترة من الفترات رئاسة نادي دبي، الذي حقق حلم الصعود لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في عهده، إلى جانب مشاركاته في الدورات الرمضانية، منوهاً بأن الدولة إذ تنعاه، إنما تنعى فيه الصفات السمحة والأخلاق الدمثة التي كان يتمتع بها، والتي استمدها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

صبر

أكد أحمد سعيد الضنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن رحيل الشيخ راشد سبب ألماً لكل بيت وأسرة إماراتية، ونحن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأكد أن الشيخ راشد بن محمد، انتقل في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي قيل عنها إنها أفضل أيام الدنيا، وقال، نسأل الله أن يصبر أهله، خصوصاً أن الشيخ راشد انتقل في ريعان شبابه، واستشهد بالأعمال الجليلة التي كان يقوم بها الفقيد في كافة المجالات، والمجال الرياضي على وجه الخصوص، وقال نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، ونسال الله أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بن حميدان: اختار ألوان قمصان دبي

وقع خبر وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كالصاعقة على أسرة نادي دبي من إداريين ولاعبين، وهو أول رئيس للنادي ولاعبه السابق، وتقدم الجميع بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبنبرة حزن وأسى يقول خليفة بن حميدان نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم: إننا افتقدنا رياضيا من الطراز الأول، لعشقه لكرة القدم والفروسية، حيث كانت الرياضة من أكبر اهتماماته، وله العديد من الإنجازات في مجال لعبة الفروسية، كما يعتبر من المؤسسين لنادي دبي، حيث تولى رئاسة النادي لفترة ليست بقصيرة، وشهدت أنشطة النادي نهضة كبيرة خلال تلك الفترة نظرا للاهتمام الكبير الذي كان يوليه للرياضة ولعبة كرة القدم.

موهبة

وأضاف: الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعتبر أول رئيس ناد يلعب كرة القدم بشكل رسمي، حيث تم تسجيله في سجلات اتحاد الكرة وشارك بصفوف نادي دبي خلال مشاركته في دوري الدرجة الأولى، حيث كان يملك موهبة كبيرة ومهارة عالية.

وأشار نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم إلى أن الشيخ راشد بن محمد هو من قام باختيار القميص الرسمي لفريق الكرة في دبي، حيث كان الفريق يرتدي قميصا برتقاليا، ولكنه اختار اللونين الكحلي والذهبي ليكون القميص الجديد، ولايزال هذان اللونان هما اللونان الرسميان لقمصان النادي .

اجتماع

وأضاف: حينما كنا نعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لم يكن الشيخ راشد بن محمد يتمسك برأيه، حيث كان رئيسا ديمقراطيا يستمع لكل الآراء ثم نتخذ القرار الذي يخدم الصالح العام، لذلك شهد النادي العديد من الإنجازات في عهده لن تنسى، كما كانت علاقته قوية باللاعبين ويحرص على المران معهم لشد أزرهم وزيادة حماسهم،وشارك رسميا بصفوف الفريق في الدوري العام وكانت لفته غير مسبوقة.

تخليد الذكرى

أعرب المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود، في وفاة فقيد الشباب والرياضة بالدولة.

وقال: عُرف المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد، بموافقه الداعمة للرياضة في الدولة، ومنذ سنوات طويلة، وكان من أوائل الداعمين لماراثون دبي الدولي، وأتذكر مشاركته في دعم نسخة 2003، وحضوره وتتويجه للفائزين .