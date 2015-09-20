محمد بن راشد يتلقى تعازي خادم الحرمين والرئيس المصري هاتفياً

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيه لسموه عن صادق عزائه ومواساته والشعب السعودي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، راجياً الخالق تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعازيه الصادقة في وفاة نجله الشيخ راشد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق من كل سوء ومكروه .. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قدم خلاله لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صادق عزائه ومواساته والحكومة والشعب المصري الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مبتهلاً إلى الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم آل مكتوم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء .. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشكر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للرئيس المصري مشاعره الأخوية الصادقة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل كرب ومكروه.