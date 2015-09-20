خليفة ومحمد بن زايد والحكام ينعون الفقيد ويعزّون محمد بن راشد

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن خالص العزاء والمواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسرة آل مكتوم الكرام في الفقيد سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية.

و كان ديوان صاحب السمو حاكم دبي قد نعى، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، إثر نوبة قلبية.

وأعلن الديوان، الحداد في إمارة دبي لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس، وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

نعي

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الشارقة مدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عن خالص عزائه ومواساته، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وتقرر الحداد الرسمي في عجمان، وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وإلى آل مكتوم الكرام، بأحر التعازي القلبية، راجياً من المولى القدير، أن يتغمد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم برحمته الواسعة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأعلن الحداد في إمارة الفجيرة ثلاثة أيام، اعتباراً من السبت، وتنكس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة.

وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس، إثر نوبة قلبية.

مواساة

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، بأحر التعازي والمواساة، إلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين، وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن الحداد في إمارة رأس الخيمة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس السبت، وتنكس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في رأس الخيمة.

عزاء

ونعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدم سموه بصادق العزاء والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الدوام في دبي

أعلن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، مستمر كالمعتاد، وأن الحداد على وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لمدة ثلاثة أيام، يشمل فقط تنكيس الأعلام. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دبي- وام

حمدان وهزاع ومنصور بن زايد ينعون الفقيد

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وتقدم سموه بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدم سموه بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبقلوب يملؤها الحزن، تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، بصادق العزاء والمواساة، لوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى عزّ وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه: لقد فقدنا أخاً عزيزاً وكريماً، وصديقاً غالياً خلوقاً، وشاباً يفيض حيويةً وأدباً، خدم وطنه في مواقع عديدة، وكان نموذج الشاب الإماراتي المنتمي لبلده والمخلص لعائلته وأهله وقيادته وشعبه، محباً لعمل الخير وإسعاد الآخرين، وإننا إذ نعزي أنفسنا بفقدانه، لندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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