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مدير أمن القاهرة يصل إلى موقع حريق حارة اليهود بالموسكى

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مدير أمن القاهرة يصل إلى موقع حريق حارة اليهود بالموسكى مدير أمن القاهرة يصل إلى موقع حريق حارة اليهود بالموسكى
وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى مكان حريق عقار فى حارة اليهود بحى الموسكى، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الإطفاء وسرعة السيطرة على النيران، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى أى محلات أخرى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق 20 سيارة إطفاء قامت بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات بإشراف اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنيه بالقاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية، منذ دقائق، من السيطرة بصورة كبيرة على الحريق ومنع النيران من الامتداد للمحال الأخرى.

وفرضت قوات الأمن بقسم الموسكى، كردونًا أمنيًا بمحيط حريق مجموعة محلات حارة اليهود بالعتبة لمنع وصول المواطنين إلى المكان، تحسبًا لوقوع أى إصابات، ولتسهيل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة منع امتداد النيران لباقى المجاورات.

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