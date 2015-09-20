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15 ألف حافلة تقل آخر أفواج الحجاج القادمين إلى المدينة

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15 ألف حافلة تقل آخر أفواج الحجاج القادمين إلى المدينة 15 ألف حافلة تقل آخر أفواج الحجاج القادمين إلى المدينة

    استنفر مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بالمدينة المنورة طاقته وإمكانياته البشرية التقنية لاستقبال وتفويج أكثر من 15 ألف حافلة من مختلف منافذ المدينة المنورة البرية والجوية والتي تحمل على متنها عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مقار الوحدات السكنية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الجاري وذلك في إطار الخطة التشغيلية لمكتب إرشاد الحافلات لموسم حج هذا العام 1436ه.

وكشف مدير مكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة مروان بن عبدالعزيز خاشقجي عن تشرف منسوبي المكتب بإرشاد وتوجيه 1652 حافلة قادمة من محافظة جدة، بالإضافة إلى إرشاد 1898 حافلة قادمة من مكة المكرمة بمحطة الهجرة كيلو 9، إلى جانب توجيه وإرشاد 13685 حافلة ترددية من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وأشار خاشقجي إلى استخدام التقنيات الحديثة في تعامل مرشدي الحافلات الناقلة للحجاج، مع خرائط ال GPS لتحديد مواقع الفنادق والوحدات السكنية المخصصة للحجاج بدقة متناهية، والعمل على توجيه الحافلات من خلال مرافقة المرشدين للحافلات، وإيصالها إلى الوحدات السكنية بطيبة الطيبة، والعمل على سرعة ارتداد المرشدين إلى المحطات الرئيسية، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات في المنطقة من خلال أقصر الطرق، وذلك لضمان راحة ضيوف الرحمن بما يتوافق مع الخطة التشغيلية الآمنة لزوار المدينة المنورة.

وبين خاشقجي بأن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج، يعمل وسط المنظومة التكاملية لخدمات ضيوف الرحمن، التي تقدمها جميع الوزارات والهيئات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لازالوا يتوافدون إلى المدينة المنورة حتى موعد مغادرتهم وتوديعهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج للعام الجاري 1436ه، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك -حفظه الله- من رعاية وعناية واهتمام بضيوف بيت الله العتيق، من خلال حرصها على تسخير كافة الإمكانات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، مشيراً إلى الدور الريادي التي تنفذه وزارة الحج في المدينة المنورة لخدمة وراحة زوار المسجد النبوي الشريف.

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