جواهر بنت عبدالله تتفقد مجمع مكافحة التدخين في عرعر

عرعر - جاسر الصقري

تفقدت صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود مساعدة المدير العام للتعليم بالحدود الشمالية للبنات مجمع مكافحة التدخين في عرعر.

وفور وصول سموها لمقر الحفل بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بسموها للتعريف عن العيادة، ثم قامت سموها في جولة على المجمع واستمعت لشرح عن المجمع، بعد ذلك بحثت سبل التعاون بين المجمع والتعليم في المنطقة، ثم ألقت مشرفة المجمع نوال عبدالله العنزي كلمة عن بداية عمل المجمع، وبينت بأنه أول مجمع يخدم الجنسين.

وأضافت بأن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصحة بالوقت الحالي هو ازدياد عدد المدخنين من الرجال والنساء، وتزايد أمراض السرطان والرئة، وأكدت بأن الشراكة مع التعليم ودعم سموها سوف يسهل تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية، والتي يحرص المجمع على بثها في المدارس.