طلبة معهد الجوازات يتلقون دروساً في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

اكد مدير معهد الجوازات قائد قوة الدعم والمساندة اللواء خالد بن عبدالمحسن العويس ان خدمة حجاج بيت الله الحرام من المهام الرئيسية للمديرية العامة للجوازات فهي في كل عام تبدأ بإعداد الخطط والبرامج اللازمة لموسم الحج آخذة في الاعتبار أن تتم إجراءات دخولهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية وكذلك إنهاء إجراءات مغادرتهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وتسخر من أجل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لهذا الغرض. وقال العويس: يشارك معهد الجوازات في كل عام ضمن منسوبي الجوازات المكلفين بأعمال الحج في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث تم هذا العام تخصيص ما يقارب من 300 طالب في جدة وما يقارب من 150 طالباً في المدينة المنورة يشرف عليهم نخبة من ضباط وأفراد المعهد.

التعامل الأمثل مع الحجاج

واضاف مدير معهد الجوازات أن المعهد وبتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يسعى إلى أن تكون مشاركة طلبة المعهد في أعمال الحج متميزة، حيث تم في هذا الشأن تدريب الطلبة على الحاسب الآلي خلال شهري رمضان وشوال من هذا العام، وتكثيف التدريب على (نظام الحج) لجميع الطلبة، كما تم تدريبهم على (نظام البصمة)، وإلقاء محاضرات متنوعة في كيفية التعامل الحسن والأمثل مع حجاج بيت الله الحرام، وإعطاء الطالب المعلومات اللازمة للإجراءات التي سيقوم بها عند قدوم الحاج وعند مغادرته، وإعطاء الطالب المعلومات اللازمة عملياً ونظرياً عن كيفية كشف التزوير الذي قد يحدث في جوازات سفر الحجاج وتأشيرات الحج الصادرة من السفارات السعودية في الخارج. وواصل اللواء العويس حديثه قائلاً: تعد مشاركة طلبة معهد الجوازات بأعمال الحج مع زملائهم اصحاب الخبرة تطبيقاً ميدانياً لما تعلموه داخل المعهد من مواد دراسية نظرية وعملية، ويتم تقييم كل طالب في عدد من النواحي لقياس مدى كفاءته وأدائه لعمله المكلف به وكيفية التعامل مع رؤسائه وزملائه وتعامله مع حجاج بيت الله الحرام، وكذلك مدى انضباطه وسلوكه وبموجب هذا التقييم يتم بعد نهاية المهمة تكريم الطلبة المتميزين عن زملائهم. وقال مدير معهد الجوازات قائد قوة الدعم والمساندة إن إدارة المعهد سعت منذ دخول طلبة هذه الدورة إلى نهج أسلوب مختلف عن الدورات السابقة يتلخص في أن يتخرج الطالب من المعهد وهو متسلح بعدة أمور منها التأهيل العسكري الشامل، والتدريب العملي على أنظمة الجوازات الآلية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وتكثيف المحاضرات المتعلقة بكيفية التعامل مع الجمهور بشكل حسن ومثالي، وتقريب الواقع العملي الذي يتم في الإجراءات التي تقوم بها جوازات المناطق والمحافظات وجوازات المنافذ البرية والمطارات الدولية والموانئ الى ذهن الطالب، وعندما يتحقق ذلك بمشيئة الله سوف يشارك الطالب بعد تخرجه زملائه الذين سبقوه في فروع الجوازات المختلفة وسيكون من السهل عليه الدخول معهم في ميدان العمل.

شرف خدمة ضيوف الرحمن

وقال قائد قوة الدعم والمساندة بجدة العقيد خالد بن مثيب الزيادي: إن اكبر واهم واشرف الاعمال التي تناط بقطاع الجوازات، هي شرف خدمة ضيوف الرحمن لما لهذا العمل الجليل من اهمية يتسابق عليها الجميع حتى على مستوى حياتنا الخاصة، ولذلك فإن تأهيل الطلبة ودعم زملائهم في ميدان العمل يكسبهم الخبرة في حياتهم العملية وهم بلا شك داعمون مميزون في نجاح خطة الحج.

كما قال قائد قوة الدعم والمساندة بالمدينة المنورة العقيد عبدالله بن محمد الصوينع: إن مهمة رجل الأمن الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن وحماية المجتمع من العبث والفساد، ونحن في الجوازات جزء من هذه المنظومة الأمنية تقع علينا مسؤوليات جسام أهمها عكس مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا الإسلامية الفاضلة، مضيفاً أن طلبة المعهد المشاركون في حج هذا العام اجادوا في عملهم واتقنوا فنون العمل في انظمة الحج، وحقيقة تبقى مشاركة الحج هي من ابرز إنجازات الطالب في بداية حياته العملية، حيث تبقى مشاركة زملائهم في خدمة ضيوف الرحمن شرف لا يضاهيه شيء.

إعداد وتأهيل منذ وقت مبكر

بدوره، أوضح المقدم سعود الرويس ان طلبة المعهد في ميدان العمل يعملون وفق شعار (يقظة الأمن وأدبيات التعامل الأخلاقي)، ومهمة الحج هي المحك الحقيقي لنجاح خطة المديرية العامة للجوازات في تأهيل وتدريب منسوبيها، ليكونوا محل الثقة أثناء أدائهم مهام عملهم، فالتدريب لا يقتصر أثره في زيادة الإنتاج أو إتقان العمل، بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس وتأكيد القدرة على الإتقان والتأقلم في ميدان العمل والرقي في التعامل والعمل، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الروح المعنوية لرجل الجوازات، وقدرته على العمل لساعات طويلة وتحمل ضغوط العمل بنفس المهنية العالية في العمل والتعامل.

وتابع الرويس: لهذا حرصت إدارة المعهد على إعداد وتأهيل طلبة المعهد منذ وقت مبكر استعداداً لمهمة الحج، من خلال عملهم في إنهاء إجراءات دخول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدول بالمدينة المنورة، ليترجم هذا العمل البرامج التدريبية التي تلقاها الطالب في المعهد في العلاقات العامة وفي اللغة الإنجليزية وفي مكافحة التزوير بالإضافة إلى الحاسب الأمني، ليكونوا جنباً إلى جنب مع زملائهم من مختلف جوازات المملكة سداً مانعاً لكل من يحاول المساس بأمن بلدنا الغالي. كما أوضح مدير المركز الصحي بالجوازات النقيب أخصائي محمد بن صالح عسيري أن المركز الصحي بمعهد الجوازات حريص على سلامة الطلبة من الامراض المعدية التي قد يتعرضون لها، لذلك يتم تقديم الخدمات الطبية الوقائية لهم، من خلال التعاون المستمر والتنسيق المتبادل بين المركز الصحي بالمعهد وإدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بالقيام بحملات التطعيم للمشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام باللقاحات والتطعيمات ضد الحمى المخية الشوكية والإنفلونزا الموسمية لكامل الطلبة وجميع المشاركين في مهمة الحج من منسوبي المعهد.