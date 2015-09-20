«صحة القصيم» تحرص على الاستقرار النفسي وتكامل الكوادر بالمستشفيات

الرس – سليمان الخليفة

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أنها تعمل على تكامل وتوازن الكوادر الطبية والفنية وخلق بيئة عمل مستقرة، وإيجاد السبل التي تضمن الاستقرار النفسي والعملي، من خلال مراعاة ظروف وحقوق الموظفين في النقل وغيرها من الإجراءات التي كفلها لهم النظام، وفقاً لآلية تعمل عليها وزارة الصحة عبر لجان مختصة لهذا الغرض، وتتابع الشؤون الصحية تفعيلها عبر الإدارات المعنية بالمديرية، وتضم في عضويتها: إدارة الشؤون القانونية، وإدارة المتابعة، وإدارة حقوق الموظفين، وإدارة شؤون الموظفين.

وقال المركز الإعلامي ل»صحة القصيم» الأحد في بيان إن الشؤون الصحية بالمنطقة تأخذ بالاعتبار حقوق المرضى وحقوق الموظفين، حرصاً على جودة الأداء في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنطقة، وقد شكلت لجنة لدراسة حقوق الموظفين ومعالجة الصعوبات والظروف التي تواجههم بما يتفق مع توجهات وزارة الصحة.

وأضاف أن الشؤون الصحية تحرص على تهيئة بيئة عمل مناسبة لكوادرها الطبية والفنية، عبر توحيد إجراءات ومعايير النقل بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث قامت بمراجعة طلبات النقل للعنصر النسائي بجميع المواقع الصحية بالمنطقة، والتوازن في توزيع الكوادر التمريضية بجميع المستشفيات. وأكدت الشؤون الصحية أن حقوق المرضى والموظفين مبدأ تعمل على تفعيله بجميع المستشفيات، ما ينعكس إيجاباً على المرضى والموظفين وخلق بيئة عمل جيدة للقوى العاملة بالمنطقة.