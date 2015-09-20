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لجان التعديات توقف المخططات العشوائية بتبوك

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تبوك - نواف العتيبي

    قامت لجان التعديات بأمانة منطقة تبوك خلال الأيام الماضية بحملات مكثفة على المخططات العشوائية خارج النطاق العمراني على طريق المدينة المنورة وعلى طريق حالة عمار، حيث تم إغلاق العديد من المكاتب العقارية التي تسوق وتبيع هذه المخططات وذلك بجهود مشتركة ما بين إمارة المنطقة والأمانة والشرطة والعديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، وأكد على الحربي مدير قسم التعديات بإدارة الأراضي بأمانة منطقة تبوك أن هذه المخططات سوف تساهم في انتشار العشوائيات كونها خارج النطاق العمراني ولن يتم تخطيطها وتوفير الخدمات لها من قبل الجهات المختصة ولذلك لابد من إيقاف انتشارها وتحويل أصحابها إلى جهات الاختصاص لمنع البيع فيها؛ جدير بالذكر بأن هذه المخططات قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شرائها وذلك لانخفاض أسعارها والعروض المناسبة التي قدمتها تلك المكاتب للزبائن.

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