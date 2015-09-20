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لمن تقول أمل حجازي: أين ضميركم؟

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لمن تقول أمل حجازي: أين ضميركم؟ لمن تقول أمل حجازي: أين ضميركم؟

السبت 19-09-2015 15:14

تستعد الفنانة أمل حجازي لتصوير كليب لأغنية "فين الضمير يا بشر"، وهي أغنية إنسانية تحاكي معاناة الشعوب العربية في السنوات الأخيرة، وسط صمت المجتمع الدولي.
أمل اجتمعت مع المخرج فادي حداد واتفقا على تصوير الأغنية خلال أيام.
يذكر أن أمل غابت عن الأضواء فترة من الزمن، بعد تعرضها لحادث سقوط أثناء ممارستها الرياضة، أرغمها على البقاء في المنزل للخضوع للعلاج طوال الأشهر الماضية، وقد أعلنت تعافيها من الوعكة وعودتها بكامل نشاطها إلى الساحة الفنية.

أمل حجازي: اسمي لم يسقط من السّاحة.. وبهذا الشّرط سأطلّ كممثّلة

 

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