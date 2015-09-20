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حقيقة وفاة عبلة كامل في حادث سير

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حقيقة وفاة عبلة كامل في حادث سير حقيقة وفاة عبلة كامل في حادث سير

السبت 19-09-2015 16:25

أكد الفنان سامي مغاوري، وكيل نقابة الممثلين في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنه لا صحة بتاتاً للخبر، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنانة القديرة عبلة كامل في حادث سير.
وقال مغاوري إنه من العيب إطلاق مثل هذه الشائعات الرخيصة، معتبراً أنه من غير المجدي نشر أيّ خبر يخصّ وفاة فنان من دون الرجوع إلى النقابة.
يذكر أن عبلة كامل تقوم حالياً بتصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم"، مع رياض الخولي وراندا البحيري وعلا غانم ونيرمين ماهر.

 

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