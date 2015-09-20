كريس جينر تأمل بأن تعود ابنتها كورتني لسكوت ديسيك

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر عن أملها في عودة المياه إلى مجاريها بين ابنتها كروتني كردشيان وحبيبها سكوت ديسيك، اللذين انفصلا في هذا الصيف.

وأثناء مقابلة صحافية، أكدت النجمة البالغة من العمر 59 عاماً أنها دائمة التفاؤل، ولديها أمل في عودة العلاقة بين الثنائي، لأنها تحمل الكثير من الحب لسكوت، وتعتبره بمنزلة ابن لها.

وقالت كريس: "أتى إلى هنا يوم أمس ليرى أولاده، إنه والد رائع".

وعلى الرغم من أن الثنائي انفصلا منذ 3 أشهر تقريباً، فإن كريس لا زالت تشدّد على وجود أمل، ولو كان قليلاً، لينقذا علاقتهما.

يُشار إلى أن كورتني البالغة من العمر 36 عاماً، كانت انفصلت عن سكوت في تموز/يولويو الماضي، بعد علاقة دامت 9 أعوام؛ وذلك بعد انتشار صور لسكوت وهو يحتفل مع صديقته القديمة كلوي بارتولي، بينما كانت كورتني في المنزل تعتني بالأطفال.

يذكر أن كورتني لديها 3 أطفال من سكوت، أكبرهم ماسون (6 أعوام) ، ثم بينيلوبي (3 أعوام)، وأصغرهم راين أستون (6 أشهر فقط).

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