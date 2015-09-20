بالصور: كريستيانو رونالدو يلتقي اللاجىء السوري الشهير أسامة عبد المحسن

يبدو أن الصحافية المجرية، التي عرقلت اللاجئ السوري أسامة عبد المحسن وخسرت وظيفتها، قد فتحت عن غير قصد باب الحظ أمام اللاجىء الذي هرب من الموت إلى الشهرة.

فبعد وصول عبد المحسن إلى اسبانيا للحصول على عمل كمدرّب في المركز الوطني لتأهيل مدربي كرة القدم في خيتافي، حرص نادي ريال مدريد على استقباله مع ابنيه محمد وزياد.

وحضر عبد المحسن مع ابنيه تدريب فريق نادي ريال مدريد الاسباني، في ملعب التدريبات الخاص بالنادي الملكي، كما التقطوا الصور مع نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

كما زاروا ملعب سانتياغو برنابيو، وتجولوا في مرافقه، والتقطوا الصور التذكارية الخاصة أثناء وجودهم في متحف برنابيو.

وكان موقع ريال مدريد على شبكة الإنترنت أورد أن عائلة عبد المحسن تلقت دعوة رسمية من رئيس النادي فلورنتينو بيريز لحضور مباراة اليوم في 19 أيلول، التي ستجمع ريال مدريد بفريق غرناطة ضمن منافسات الدوري الاسباني.

يذكر أن أسامة عبد المحسن اشتهر بعد انتشار مقطع فيديو، يظهر صحافية مجرية تعرقله بقدمها عمداً، وتسقطه أرضاً مع طفله، بينما كان يركض محاولاً الفرار من الشرطة، في التاسع من أيلول الجاري.

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