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خلافاً لكل ما نشر شراء الجسمي شقة لمحمد الريفي لإنقاذه من الانتحار مجرد شائعة

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خلافاً لكل ما نشر شراء الجسمي شقة لمحمد الريفي لإنقاذه من الانتحار مجرد شائعة خلافاً لكل ما نشر شراء الجسمي شقة لمحمد الريفي لإنقاذه من الانتحار مجرد شائعة

السبت 19-09-2015 17:27

انتشرت في الآونة الأخيرة، أخبار عدة في بعض المواقع الإلكترونية والمجلات الفنية، حول إنقاذ الفنان الإماراتي حسين الجسمي للفنان المغربي محمد الريفي من محاولة انتحار، عقب فشل عقده مع شركة إنتاج، وشراء الجسمي شقة لفائدةعائلة محمد.
وتؤكد مصادر إعلامية مغربية أن الخبر مجرد شائعة، وأن الريفي متواجد حالياً بكندا.
وتجدر الإشارة أن الريفي، كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لإصدار عمله الأول الذي سيجمعه بالفنان المغربي – السويدي إيلام جاي، يحمل اسم "هيجنني" والذي صور على طريقة الفيديو كليب.
الأغنية ستتولى إنتاجها شركة JAYVIBE RECORDS الأمريكية، وهي من كلمات المصري أمير طعيمة، وألحان وتوزيع إيلام جاي، وتم تسجيلها في مدينة أطلنطا الأمريكية في استوديو "الافنت ستريت"، بينما تم التصوير في لوس أنجلوس والمغرب، وأخرجها إيلام جاي. وذلك بعد سنتين على فوزه بلقب النسحة الأولى من "كس فاكتور" .

 

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