ضبط وكر لممارسة الرذيلة والقبض على 5 من راغبى المتعة الحرام بكفر الشيخ

تمكنت مباحث الآداب برئاسة الرائد أحمد سمير رئيس مباحث الآداب بالتعاون مع مباحث قسم أول تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط "م.ط."، وزوجته "هـ.ش.ع"، لقيامهما بإدارة مسكنهما القائم بمنطقة شرق كفر الشيخ، دائرة قسم أول للممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتحويله لوكر بهدف ممارسة الرذيلة.

وكانت معلومات وردت للرائد أحمد سمير رئيس مباحث الآداب بكفر الشيخ، بقيام الزوجين بإدارة مسكنهما فى تلك الأعمال، وتبين من التحريات التى أجرتها مباحث الآداب تحت إشراف العميد محمد عمار مدير مباحث المديرية، صحة ما وردت به من معلومات.

وتمكنت مباحث الآداب وقسم أول من ضبط خمسة من راغبى المتعة الحرام داخل الوكر، كما عثر بالوكر على أقراص مخدرة "تامول"، وتحرر المحضر رقم 85301 لسنة 2015 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامه لتتولى التحقيق.