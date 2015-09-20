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ممرض يتسبب فى قص إصبع طفلة رضيعة متعمدا داخل مستشفى خاصة بالهرم

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ممرض يتسبب فى قص إصبع طفلة رضيعة متعمدا داخل مستشفى خاصة بالهرم ممرض يتسبب فى قص إصبع طفلة رضيعة متعمدا داخل مستشفى خاصة بالهرم
أمر محمد معبد مدير نيابة العمرانية بحبس عامل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة فى واقعة إهمال طبى حدثت بمستشفى تبارك الخاصة بمنطقة الهرم، وتسبب المتهم فى قطع إصبع طفلة صغيرة متواجدة بالحضانة متعمدا، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم يعمل ممرضًا بالمستشفى ولا توجد لديه خبرة ولم يكمل تعليمه وكان يعمل مبلط محارة سابقا، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مالكى المستشفى ، والدكتور المشرف على غرفة الحضانات بالمستشفى وآخر.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقته شرطة النجدة بالجيزة من أحد المواطنين يدعى "مصطفى عز العرب" يتهم فيه عاملا بمستشفى تبارك بالتسبب فى قطع إصبع طفلته الصغيرة "هدى" أربعة أيام المتواجدة بغرفة الحضانة بالمستشفى، أثناء ذهابه إليها للاطمئنان عليها اكتشف تلك الواقعة فقام بإبلاغ شرطة النجدة التى وصلت على الفور وألقت القبض على المتهم وعرضه على النيابة بعد تحرير محضر بذلك.

وبعرض المتهم على النيابة ويدعى "حمدى عبد الحميد حافظ" 17 سنة، يعمل ممرضا بالمستشفى، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام "محمد معبد" مجرى التحقيقات وبإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، قائلا إنه يعمل بالمستشفى مقابل عشرين جنيها يوميا وأنه كان يعمل ببلدته بمحافظة الدقهلية "مبلط" وكان يكسب يوميا حوالى 150 جنيها إلا أن والده أقنعه بالعمل مع الدكتور "حمزة الأهل" صاحب المستشفى، قائلا له " روح اشتغل مع الباشا"، مؤكدا أنه لم يقبل العمل داخل المستشفى ولكن والده ألح عليه بالعمل مع صاحبها، لأنه من بلدته.

وتابع المتهم فى اعترافاته أمام النيابة أنه يوم الواقعة توجه إلى الطفلة داخل الحضانة وحاول فك الجهاز الموصل بإصبع الطفلة الذى ينقل لها المحاليل، إلا أنه لم يعرف كيفية فك الجهاز لعدم خبرته بذلك، فقام بجلب مقص وقص إصبع الطفلة متعمدا وذلك حسب أقواله، وقام بلف الصباع المقطوع داخل يد الطفلة، ووضع قطعة قماش على يد الطفلة لإخفاء الإصبع المقطوع بداخله، إلا أن والدها اكتشف الواقعة.

من جهتها أمرت النيابة بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بضبط كل من الدكتور "محمد حمزة سيد الأهل" والدكتور "رفعت الجابرى" صاحبى المستشفى، وكذلك الدكتور أحمد السعداوى، والدكتور أشرف الزيات المسئولين على العناية المركزة والحضانة.

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مصر 365