القضاء الإدارى يفصل فى ١٥ طعنا ضد "العليا للانتخابات" ويؤجل ١٦٢

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ١٩٤ طعنا على عدد من قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حيث قامت بإحالة ١٧ طعنا لهيئة مفوضى الدولة.

وفصلت المحكمة فى ١٥ طعنا، رفضت من بينهم ١٤ طعنا، وقضت بقبول طعن واحد المقام من أحمد عبد العزيز، والذى يطالب بقبول أوراق ترشحه وخوض الانتخابات بدائرة منشية ناصر والجمالية لاستبعاده بحجة صدور أحكام قضائية ضده.

وقررت المحكمة تأجيل ١٦٢ طعنا لجلسة الاثنين المقبل الموافق ٢١ سبتمبر الجارى، بعضهم للحكم وآخرين للاطلاع والرد.