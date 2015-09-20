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ضبط سيارة بداخلها 25 كيلو بانجو بطريق "السويس - جنوب سيناء"

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ضبط سيارة بداخلها 25 كيلو بانجو بطريق "السويس - جنوب سيناء" ضبط سيارة بداخلها 25 كيلو بانجو بطريق "السويس - جنوب سيناء"
تمكنت قوات الأمن اليوم من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بسيارة بطريق جنوب سيناء.

تلقت قوات التأمين بطريق "السويس - جنوب سيناء" معلومة تفيد استعداد تجار مخدرات لتهريب كمية كبيرة من نبات البانجو عن طريق سيارة ملاكى.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قوات تأمين الطرق أخطرت القوات المتمركزة بطول طريق جنوب سيناء بالمعلومات، حيث اشتبهت القوات بسيارة قريبة من الشاطئ بطريق "السويس - جنوب سيناء" شرق نفق الشهيد أحمد حمدى وبداخلها أجولة معدة للتهريب، حيث تمت مداهمة السيارة وضبطها وعُثر بداخلها على قرابة 3 أجولة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو يزن 25 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بإحدى المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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