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تأجيل دعوى المصريين الأحرار بإلغاء قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشحيه

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تأجيل دعوى المصريين الأحرار بإلغاء قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشحيه تأجيل دعوى المصريين الأحرار بإلغاء قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشحيه
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أمين إسماعيل، مؤسس ورئيس حزب المصريين الأحرار، والتى تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق جميع القوائم والفردى المرشحين باسم حزب المصريين الأحرار، وإلزام للجنة شئون الأحزاب مجددًا باستصدار قرار بعدم وجود ممثل قانونى للحزب وفقًا للمادة ١٠ من قانون الأحزاب السياسية لجلسة ٢١ سبتمبر الجارى .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٤٣٤ لسنة ٦٩ ق، حيث ذكرت الدعوى أن اللجنة استندت إلى قرارها بعدم وجود ممثل قانونى للحزب.

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مصر 365