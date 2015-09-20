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إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة – الفيوم

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إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة – الفيوم إصابة 15 عاملا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة – الفيوم
أصيب 15 عاملا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى أثناء عودتهم من المصنع الذى يعملون به، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بإصابة 15 عاملا يعملون بمصنع لمبات بمدينة السادس من أكتوبر، إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى، وهم إسلام شعبان عبد العال 25 سنة وعبد العزيز أحمد عبد العزيز 48 سنة، وأحمد فتحى بشر 19 سنة وأحمد شعبان على 21 سنة ومحمد أحمد محمد 26 سنة وأحمد على عويس 25 سنة ومحمد فتحى السيد 22 سنة ومحمد حسنى محمد 24 سنة وجمعة نادى إدريس 23 سنة وعزت محمود عبد الله 19 سنة وأحمد عبد التواب صوفى 19 سنة وجمعة أحمد حسين 19 سنة و3 مصابين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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