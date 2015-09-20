وزراء الأوقاف والعدل والاسكان يغادرون إلى السعودية لأداء مناسك الحج

غادر «مطار القاهرة» الدولي، وزير الأوقاف، الدكتورمحمد مختار جمعة، رئيس بعثة الحج متجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام، وليبدأ عدد من الأنشطة المكثفة يأتي على رأسها اجتماعه بوزير الحج السعودي والاجتماع برؤساء البعثات النوعية والاطمئنان على الحجاج المصرين في مختلف البعثات النوعية وكذلك الاطمئنان على المصابين من الحجاج ومعاينة أماكن البعثات بمنى وعرفات إضافة إلى متابعة التفويج وسائر اللقاءات الرسمية .

كما غادر أيضًا وزير العدل المستشار أحمد الزند ، ووزير الأسكان، مصطفي مدبولى، كما غادر أيضًا على الطائرة المتجهة إلي جدة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق برفقة زوجتة، والدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة السابقة برفقة زوجها.

وجرى إنهاء إجراءات سفر الوزراء من استراحة كبار الزوار بالمطار، وسوف يكون كلا من السفير عادل الألفي قنصل مصر في جدة واللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج في استقبالهم بمطار جدة .