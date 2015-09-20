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توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لمحو أمية الإنترنت بالعريش| صور

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توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لمحو أمية الإنترنت بالعريش| صور توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لمحو أمية الإنترنت بالعريش| صور

أثناء حفل توزيع الشهادات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حفل توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لبرنامج محو الأمية الرقمية تحت عنوان “كل على النت”، وذلك بالتعاون مع ميكروسوفت ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.
> وقال أحمد محسن كمال -أحد المدربين بالدورة- أنه جرى توزيع 55 شهادة اجتياز الدورة التدريبية للشباب الذين شاركوا في الدورة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي.
> حضر الحفل ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، ومحسن كمال على مدير خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 

 

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