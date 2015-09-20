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ضبط مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة في الوادي الجديد‎

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ضبط مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة في الوادي الجديد‎ ضبط مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة في الوادي الجديد‎

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد القبض علي مسجل خطر وبحوزته مواد مخدرة متنوعة.

وكشف إخطارًا تلقاه اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وسلاح أبيض بدائرة مركز الداخلة، خلال حملة أمنية موسعة بقيادة العميد عبد الباسط السمان مدير مباحث المديرية، والعميد عصام مهنى رئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث قسم الداخلة، أسفرت عن ضبط “أ. ي” مواليد 1981 مسجل شقي، وبحوزته 250 جرامًا من مخدر الحشيش و20 قرصًا مخدرًا، وسلاح أبيض تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1375 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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