برشلونة ضد ليفانتي .. إنريكي عن الأهداف التي لم تغيرها الإصابات

(إفي): بدا المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بطل الثلاثية، لويس إنريكي، مقتنعا بأن أهداف فريقه ليست في خطر بالرغم من الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون.

وأكد في الوقت نفسه على أنه لا يستطيع أن يضمن أن فريقه سيظل "صامدا" حتى حلول موسم الانتقالات الشتوية، في ظل وجود مجموعة قليلة من اللاعبين المتاحين.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفانتي بالجولة الرابعة من الليجا، قال إنريكي الذي يتصدر فريقه الليجا "لا يزال لدينا نفس الأهداف والثقة كاملة في اللاعبين. اعتبارا من يناير سنستطيع ضم لاعبين جدد. الفريق الذي نملكه لديه القدرة على مواجهة كل التحديات" مؤكدا أن البرسا "لا يزال فريقا يتمتع بخيارات التنافس على جميع الألقاب".

وعقب أخر إصابات الفريق الكتالوني، التي تعرض لها البرازيلي رافينيا ألكانتارا، بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى الأربعاء في مباراة روما، وسيخضع على إثرها لجراحة، شجع لويس إنريكي لاعبيه على "تجاوز المشكلات" وذلك عقب الإعلان عن فداحة إصابة اللاعب الشاب.

وأوضح المدرب أنه سيبحث عن حل لغياب رافينيا "عبر اللاعبين المتاحين والناشئين" مشيرا إلى أن "الإصابة جاءت نتيجة للعبة سيئة الحظ ولا نية سيئة وراء الضربة التي جاءت من قبل البلجيكي راجا ناينجولان من الخلف لرافينيا".

وأكد إنريكي قبوله بالوضع الذي يعيشه النادي بسبب العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تمنعه من تسجيل لاعبين جدد حتى يناير المقبل.

ولم يرغب إنريكي في التعمق في الحديث عن الإصابات معترفا إنها جزء من اللعبة.

وعن مواجهة ليفانتي غدا الأحد بملعب الكامب نو بالجولة الرابعة من الليجا، قال مدرب البرسا إنه منافس قادر على أن "يجعل الأمور معقدة أمامنا".

وفي ختام حديثه، أعرب إنريكي عن سعادته عن كشفه عن قائمة الفريق غدا المكونة من 18 لاعبا التي من المحتمل أن تضم البرازيلي الآخر، داني ألفيش العائد من إصابة لحقت به منذ بداية الليجا، ولاعب الوسط الشاب جيرارد جومباو الذي وصفه باللاعب "المثير للاهتمام".