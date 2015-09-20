صلاح ضد ساسولو – هل ينطلق مع روما مثلما فعلها بقميص فيورنتينا؟

مازال النجم المصري محمد صلاح جناح روما يخطو خطواته الأولى مع فريقه الجديد.. لم يسجل بعد لكنه يقدم أداء جيدا ويبحث عن الانطلاق أمام ساسولو في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

صلاح انتقل لروما بعد ستة أشهر قضاها في فيورنتينا شهدت تألقه بتسجيله تسعة أهداف وصنع أربعة خلال 26 مباراة.

حتى الآن مع روما.. صلاح يتحسس خطواته وينتظر التسجيل رسميا. إذ لعب أربع مباريات لم يسجل أو يصنع بعد.

وقال رودي جارسيا المدير الفني لروما في المؤتمر الصحفي إنه من الوارد أن يلعب بنفس تشكيل فريقه ضد برشلونة الذي تعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي فإن إمكانية وجود صلاح أساسيا ستكون كبيرة وفقا لتصريح مدربه.

وذلك في المباراة التي ستنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد.. يتمنى صلاح أن تكون انطلاقته مع جيلاروسي مثلما كان ساسولو بداية لتوهجه مع فيورنتينا.

ففي الموسم الماضي بالجولة 23 شارك صلاح ضد ساسولو أساسيا ونجح في تسجيل أول أهدافه بقميص فيورنتينا. بل وصنع هدفا ثانيا وفاز فريقه 3-1.

فهل يفعلها صلاح بقميص روما ويكون ساسولو هو الانطلاقة الحقيقية للنجم المصري مع الجيلاروسي؟