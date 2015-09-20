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جمعية دبي الخيرية توزع كوبونات مدرسية على 2000 طالب

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وزعت جمعية دبي الخيرية كوبونات القرطاسية والحقائب المدرسية على 2000 من الطلاب والطالبات المستفيدين من مشروع القرطاسية للعام الدراسي 2015-2016 بينهم 250 يتيماً وبتكلفة إجمالية بلغت 200 ألف درهم بإجمالي 600 أسرة بواقع من 3 إلى 4 كوبونات للأسرة الواحدة.

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الطلبة في جميع النواحي والتخفيف عن كاهل الأسر ودعم أبنائها بما يحتاجون إليه من أدوات مدرسية وقرطاسية طوال العام.

وقال أحمد محمد مسمار أمين السر بجمعية دبي الخيرية في تصريحات صحافية إن مشروع القرطاسية الذي تقدم من خلاله الجمعية مساعدتها السنوية للطلاب والطالبات لشراء احتياجاتهم المدرسية يتم بالتعاون مع مكتبة دبي للتوزيع، حيث تعمل الجمعية على توفير اللوازم المدرسية لكل طالب من أبناء الأسر المتعففة ومحدودة الدخل لرفع هذا العبء عن كاهل هذه الأسر التي تشكل المصاريف المدرسية عبئاً مضافاً في ظل محدودية الدخل وتعدد مطالب العيش الكريم.

وأشار إلى أن التوزيع شمل طلاب وطالبات الحالات المستفيدة من مساعدات المدارس لهذا العام في قسمي الرجال والنساء، منوهاً أن تطبيق الجمعية فكرة الكوبون المدرسي يعطي الطالب حرية الاختيار لأدواته ومستلزماته المدرسية حسب حاجته ورغبته ووضعه المادي.

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