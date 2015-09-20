تخريج دورتي مكافحة الشغب و الدفاع المدني في دبي

شهد العقيد عبدالله خليفة المري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، تخريج دورتي مكافحة الشغب التأسيسية، ودورة الدفاع المدني، بحضور العقيد بدر الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة، والمشاركين في الدورتين.

وقال العقيد المري إن الإدارة العامة تحرص كل الحرص على تأهيل كوادرها البشرية، من خلال اخضاعهم لدورات تدريبية في مجالات شتى كونها إدارة ميدانية ويعول عليها في الكثير من المهام والأحداث، فتقع على عاتقها مهمة رئيسية في مكافحة الشغب والإضرابات، ولذلك تعد دورة مكافحة الشغب أساسية ومهمة لجميع أفراد المرتب، كما انها تعد مساندة لإدارة الدفاع المدني في حالات الحرائق والكوارث الطبيعية.

وأكد العقيد المري في جلسته النقاشية مع الخريجين على ضرورة الاستفادة من الدورات وتطبيقها تطبيقاً عملياً، حيث طلب من المنسبين تطبيق ما تعلموه أثناء حفل التخريج، ووجه بضرورة التدريب التخصصي وذلك بأن يكون المدرب لأي دورة من المدربين المتخصصين في مجاله حتى يحوز المنسب على أكبر قدر من المعلومات التدريبية. وفي الختام سلم العقيد المري يرافقه العقيد بدر الطنيجي الشهادات لخريجي الدورتين وأخذ الصور التذكارية معهم.