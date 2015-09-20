مجلس الشارقة للتعليم يطلق دورة التفوق والتميز التربوي 22

أطلق مجلس الشارقة للتعليم فعاليات الدورة الـ 22 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء الماضي بمقر مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة بحضور عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم ومريم الشامسي مدير الجائزة وزمزم النجار رئيسة لجان التحكيم وعدد من كبار المسؤولين في الجائزة الى جانب منسقي الجائزة من مختلف المناطق التعليمية على مستوى الدولة.

وعبّرت عائشة سيف في بداية حديثها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته ودعمه للجائزة منذ بدء انطلاقتها 1994 - 1995، معربة عن أملها في ان تشهد هذه الدورة الجديدة المنافسة والوصول الى منصات التتويج لكل الفئات المشاركة في الجائزة.

وقالت: إن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي تواصل مسيرة العطاء والارتقاء بالعملية التعليمية وإن عملية التطوير والتحديث المستمر في الجائزة بهدف نشر ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي وفقاً للأهداف والرؤى التي رسمها صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشارت الى ان الجائزة استحدثت في هذه الدورة فئتين جديدتين هما جائزة الابتكار الطلابي وجائزة ابتكار المعلم بهدف تعزيز روح الابتكار لديهما وصولا الى تحقيق التنمية الاجتماعية للدولة.

وقالت سيف: إن إطلاق فئة الابتكار الطلابي وفئة المعلم المبتكر يأتي انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة، حيث خصص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، كما سيطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر المقبل..

فيما اطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منظومة متكاملة للابتكار، وكل هذه المبادرات تصب في ذات التوجه وهو جعل الابتكار منهجية عمل في مختلف القطاعات ونحن في مجلس أمناء الجائزة استحدثنا الفئتين مواكبة لاستراتيجية دولتنا.

وأكدت أهمية تفعيل دور منسقي الجائزة من اجل رفع نسب المشاركة على مستوى الدولة، معربة عن استعدادهم لتقديم ورش تعريفة وتوضيحية حول الجائزة، مشددة على ان تكاتف الجهود وتكثيفها سيؤديان الى الارتقاء بالجائزة.

وأعلنت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم عن انطلاق الجائزة في هذه الدورة الجديدة من خلال الموقع الالكتروني للجائزة، حيث يمكن للمرشحين الحصول على الاستمارات الجديدة للمشاركة في فئات الجائزة والتي يصل عددها الى 16 فئة وهي فئة الطالب المتميز وفئة الطالب المتميز باللغة الانجليزية وفئة الطالب المتميز - الاحتياجات الخاصة وفئة المعلم المتميز وفئة الأسرة المتميزة وفئة الموجه المتميز وفئة المدرسة المتميزة وفئة المشروع المتميز..

إضافة الى فئة امين مصادر التعلم المتميز وفئة البحث التربوي المتميز وفئة مجلس أولياء الأمور وفئة المجلس الطلابي المتميز وفئة الاختصاصي الاجتماعي والنفسي المتميز وفئة الصحافي المتميز وفئة الابتكار الطلابي وفئة ابتكار المعلم.