تحويل الدفعة الثامنة من منحة الزواج

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، أسماء 253 مستفيداً من الدفعة الثامنة لعام 2015 من منحة صندوق الزواج بإجمالي تسعة ملايين وسبعمئة ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج، كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين وبناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع، ويتبلور الهدف الرئيسي للمنحة في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وتعزيز مرتكزات البناء الاجتماعي لوطننا الغالي، وتماسك نسيجه والارتقاء به وتفعيله من جميع جوانبه، بحيث يعود بالخير والاستقرار على كل من يستفيد منه.

واستجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقودنا إلى بناء إمارات حديثة وآمنة ومستقرة، يداً بيد مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يدفع قدماً بمسيرة الجودة والتميز والسباق إلى المراتب الأولى على مستوى العالم.

وأشادت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بتجربة «مختبر الإبداع الحكومي»، وتعميم هذه الأفكار لجميع الجهات الحكومية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة، لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي.

وأوضحت معاليها أن تبني واحتضان مؤسسة صندوق الزواج للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى خدمات في المؤسسة، تسهم في دفع عجلة التقدم والخروج بأفكار مبتكرة، لتحقيق رسالة المؤسسة في بناء أسرة إماراتية متماسكة. وقالت إن تبادل الأفكار والنقاش البناء واستلهام الأفكار المبدعة والحلول المبتكرة من خلال جلسات العصف الذهني ومختبرات الإبداع الحكومي، تساهم في تطوير الخدمات الحالية والخروج بأفكار إبداعية، حيث يتم تكييفها حسب الحاجة وصولًا إلى خدمات مميزة تواكب العصر، وتقديم أفضل التسهيلات التي تصب في إسعاد ورضا العملاء، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.