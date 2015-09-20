افتتاح كلية وانا العسكرية في جنوب وزيرستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية ودعم وتطوير قطاع التعليم فيها، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن الانتهاء من إنشاء كلية وانا العسكرية، والتي تعتبر أكبر المشاريع التعليمية في منطقة جنوب وزيرستان، بتكلفة بلغت خمسة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقامته إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، لافتتاح الكلية رسمياً بحضور الفريق أول راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني، وعيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان..

وعدد من أعضاء سفارة الدولة في باكستان، وقيادات الجيش الباكستاني، وكبار المسؤولين الحكوميين في إقليم المناطق القبلية فتح، وجمع غفير من زعماء القبائل الباكستانية ووجهاء المنطقة وأولياء أمور الطلبة.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم تم عرض إيجاز عن مراحل إنجاز مشروع إعادة بناء الكلية، ونبذة عن المشاريع الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء جمهورية باكستان الإسلامية. بعد ذلك قام الفريق أول راحيل شريف، يرافقه عيسى عبد الله الباشه النعيمي، وعبد الله خليفة الغفلي، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

جولة ميدانية

وتوجه الجميع بالدعاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة التي تشكل إضافة مهمة وضرورية في تحسين وتطوير القطاع التعليمي في جمهورية باكستان الإسلامية. وقام راعي الحفل والضيوف بعد ذلك بجولة ميدانية داخل مبنى الكلية، اطلعوا خلالها على منشآت ومرافق الكلية التي شملت القاعات والفصول الدراسية والمختبرات العلمية والفنية، كما شملت الجولة المنشآت الرياضية والمرافق التدريبية وأقسام السكن للإداريين والمعلمين والطلبة.

وألقى الفريق أول راحيل شريف خلال حفل الافتتاح، كلمة أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لباكستان وعلى مبادراته الإنسانية الكريمة لشعبها، مشيراً إلى وقوف القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بجانب الشعب الباكستاني خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي ألمت به..

حيث قدمت له كل أوجه الدعم والمساندة التي مكنته من تجاوزها، من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنسانية التنموية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق والجسور في باكستان.

وأكد لحضور الحفل من زعماء القبائل ووجهاء المنطقة وأولياء أمور الطلبة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات كبيرة لإقليم المناطق القبلية فتح، وإقليم خيبر بختونخوا، حيث تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة التي قدمت مساعدات تنموية ناجحة لهذه الأقاليم، مشدداً على أن هذه المشاريع ستغير مصير سكان هذه الأقاليم ومستقبل أبنائها، وستساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجههم.

وأشار رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن كلية وانا العسكرية تعتبر أحد المشاريع المهمة التي ستطور منطقة جنوب وزيرستان، حيث ستكون للطلاب من خريجي هذه الكلية ومن هذه المنطقة مستقبلاً، مشاركة فعالة في قيادة الجيش والمؤسسات الحكومية والإدارات المدنية والمراكز السياسة، موضحاً أن هذا ليس ببعيد، بل سيحدث خلال السنوات العشر المقبلة.

نهج إنساني

من جانبه أشاد عيسى عبد الله الباشه النعيمي بنهج دولة الإمارات الإنساني الداعم للدول الشقيقة والصديقة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنسانية التعليمية والصحية ومشاريع الطرق والجسور والمياه التي نفذها المشروع الإماراتي لمساعدة جمهورية باكستان الإسلامية..

مشدداً على دور هذه المشروعات في النهوض بالحياة الاقتصادية وخدمة أهالي المناطق المستفيدة في النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وأشاد عبد الله خليفة الغفلي في تصريح بهذه المناسبة، بالتوجيهات الكريمة والمبادرات المتواصلة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم ومساعدة أبناء الشعب الباكستاني والاهتمام بتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمناسبة لهم. وقال إن افتتاح كلية وانا العسكرية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الشاملة للفرد والمجتمع في جمهورية باكستان، كما أنها تعكس الصورة المثالية الدائمة للنهج الإنساني والتنموي للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه الشعوب النامية والفقيرة.

وأكد الغفلي حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع التعليمي في جمهورية باكستان الإسلامية، في جميع المستويات التعليمية ولجميع الفئات من الطلاب والطالبات، بهدف تحقيق غاية مستقبلية سامية تتمثل في مساعدتهم على الدراسة والتعلم على أسس ومعايير عصرية حديثة ومتطورة، وتجاوز الصعوبات التي تعترضهم في هذا المجال.

رؤية سديدة

وأشاد بالدعم والمتابعة الدائمة التي يحظى بها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

مؤكداً أن الدعم والمتابعة لسموهما رسما رؤية سديدة لنهج التخطيط والعمل الإنساني والتنموي، وحددا مسار الإنجاز المتميز والمتطور للمشاريع التي كان لها الأثر الكبير والدور الأساسي لنجاح تنفيذ 163 مشروعاً تنموياً وإنسانياً، بصورة متميزة في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشار الغفلي إلى أن كلية وانا العسكرية هي كلية جديدة، وتعتبر أول كلية من نوعها في منطقة جنوب وزيرستان، حيث توفر الكلية التعليم التخصصي للطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية، لتأهيلهم في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي، وتستوعب 500 طالب، ومدة الدراسة في الكلية 5 سنوات.

وقد تم بناء الكلية على مساحة 3623 متراً مربعاً، ويحتوي المبنى على قسم أكاديمي وصالة ألعاب رياضية ومسجد وقاعة محاضرات رئيسية، و6 قاعات دراسية و4 مختبرات علمية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات العلمية والتقنية والهندسية..

بالإضافة إلى 12 مكتباً لأعضاء الهيئة التدريسية وإدارة الكلية وأقسام سكن المعلمين والطلاب وقاعة الطعام. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 5.4 ملايين دولار أميركي، حيث أسهم صندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار من تكلفة تمويل إنشاء الكلية.