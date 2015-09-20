تقرير #في_القمة – حكم مباراة الأهلي والزمالك.. ' مليونير ' ذكرياته جيدة مع كهربا وحمودي

أسندت لجنة الحكام مهمة تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الأثنين المقبل إلى الحكم السويدي جوناس إريكسون.

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت.. ويديرها لأول مرة الحكم السويدي الشهير. لكنه ارتبط اسمه بمصر في وقت سابق كما أنه أدار أكثر من مواجهة هامة في مسيرته التحكيمية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح الحكم السويدي "المليونير".

إريكسون صاحب الـ41 عاما بدأ مسيرته التحكيمية في 1994، ورغم أنه أصبح مليونيرا بعد أن باع نسبة 15% من أسهمه في إحدى الشركات المختصة بحقوق البث الرياضية التي أنعشت ثروته بما يزيد عن 10 ملايين دولار لكنه مازال يعشق التحكيم.

وقال إريكسون في تصريحات سابقة: "كل الأموال لا تغير شيء.. أفضل ما أقوم به في حياتي هو التحكيم".

وأضاف "لدي حياة رائعة كرجل أعمال لكن منذ 2011 كرست حياتي لكي أكون حكما محترفا. ولدي وقت في حياتي".

ويملك إريكسون منزلا فخما في ستوكهولم ويخت خاص له. ودخله الشهري يتراوح من 40 إلى 50 ألف دولار.

منزله

اليخت الخاص به

معروف لدى بعض اللاعبين

ارتبط اسم الحكم السويدي بمواجهة سابقة لمصر في كأس العالم للشباب دون 20 عاما في 2013 وكانت ضد تشيلي وشهدت تسجيل محمود كهربا نجم الزمالك الحالي هدف مصر.. لكن الفراعنة خسروا 2-1 بعد ذلك.

هذا المنتخب كان يضم في صفوفه صالح جمعة ومصطفى فتحي ورامي ربيعة ومسعد عوض وغيرهم من لاعبي الأهلي والزمالك الحاليين.

كما أن هذا الحكم قد أدار مباراة بازل وليفربول في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2014 وشهدت تألق أحمد حمودي الذي جعل إريكسون يشهر البطاقة الصفراء في وجه ستيفن جيرارد.

في تلك المباراة فاز بازل 1-0.

سجله التحكيمي

أدار إريكسون مباراة لاتسيو وليفركوزن في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وانتهت بفوز الفريق الإيطالي 1-0، وشهدت إشهاره ست بطاقات صفراء بواقع أربعة للفريق الألماني.

وكانت من أشهر المباريات التي أدارها مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وأشهر أربع بطاقات صفراوات.

أيضا لقاء أرسنال ودورتموند وشهد إشهاره بطاقة صفراء في وجه روبيرت ليفاندوفسكي بعد "كوع" في وجه كوشيلني ضمن خمس بطاقات صفراوات.

وأشهر في أخر 10 مباريات بطاقة حمراء واحدة و40 بطاقة صفراء وركلة جزاء واحدة.

ومن أشهر المباريات أيضا التي أدارها الحكم السويدي الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك هي مباراة بايرن ميونيخ وروما الشهير التي انتهت بخسارة الجيلاروسي 7-1.