العاهل السعودى يعزى حاكم دبى فى وفاة نجله

أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى أعرب خلاله عن بالغ تعازيه ومواساته له فى وفاة نجله.

وعبر الشيخ محمد بن راشد عن بالغ شكره للملك سلمان على ما عبر عنه من مشاعر العزاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت إمارة دبى أعلنت صباح اليوم السبت، الحداد ثلاثة أيام لرحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد.

وأعلن ديوان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، وفاة الشيخ راشد صباح اليوم السبت إثر نوبة قلبية .

وذكر الديوان فى بيان أنه سيتم تنكيس الاعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية فى دبى خلال أيام الحداد التى تبدأ اليوم.

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