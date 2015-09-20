بالصور.. رئيس حى العامرية يتفقد المجزر الآلى استعدادا لاستقبال العيد

زار اليوم السبت علاء يوسف رئيس حى العامرية وبصحبته كل من مصطفى الباز سكرتير عام الحى ومعاون رئيس الحى للمرافق ومدير المتابعة الميدانية اليوم المجزر الآلى بمنطقة عبد القادر حيث تفقد أعمال الذبح والوقوف على مدى استعداد المجزر لاستقبال عيد الأضحى.

جاء ذلك فى إطار استعدادات الحى العامرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وخلال الزيارة تم الدفع بلودر الحى لرفع مخلفات الذبائح وتجنيبها بعيدا عن عنابر الذبح لإتاحة الحيز المكانى المناسب لاستقبال الذبائح.

وفى إطار استعدادات حى العامرية لمواجهة الأزمات والمشاكل المتعلقة بالصرف الصحى خاصة انسداد المطابق وخطوط الصرف الصحى بالمخلفات الناتجة عن الذبح التى تقوم بها محلات الجزارة المنتشرة بمدينة العامرية تقرر رفع درجة الاستعداد وتعبئة الجهود بمعدات وأفراد الصرف الصحى بالحى والعمل بنظام الورادى لتلبية متطلبات الأعطال.

وقاد رئيس حى العامرية حملة مكبرة بالتعاون مع مراقبة منطقة العامرية للصرف الصحى تم خلالها الكشف عن المطابق المردومة وتطهيرها وتسليك الخطوط الرئيسية بمنطقة توشكى بالكامل و المقرر استمرار العمل بها خلال الأسبوع الجارى للقضاء على جميع مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة.

كما توجه رئيس الحى إلى منطقة عزبة التفتيش لمتابعة إنشاء شبكة للصرف الصحى وتبين أنه يجرى حاليا إنشاء غرفة التهدئة الخاصة بالشبكة.



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