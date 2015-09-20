قطع مياه الشرب غدا عن مدينتى فاقوس والقرين بالشرقية لاستكمال أعمال التطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن انقطاع المياه عن مدينتى فاقوس والقرين صباح غدا الأحد، للمرة الثانية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً بذات اليوم ولمدة 8 ساعات.

ويأتى ذلك عقب غلق ترعة السعدية للقيام بأعمال التطهير ونظافة الترعة من الحشائش والمخلفات مما يؤدى إلى توقف محطة مياه الوابورات المرشحة بقطاع فاقوس ومحطة مياه القرين المرشحة المغذاة من مياه هذه الترعة.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.