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معرض للملابس المجانية لغير القادرين بالإسماعيلية قبل عيد الأضحى بأيام

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معرض للملابس المجانية لغير القادرين بالإسماعيلية قبل عيد الأضحى بأيام معرض للملابس المجانية لغير القادرين بالإسماعيلية قبل عيد الأضحى بأيام
نظمت جمعية أعز الناس بالإسماعيلية المعرض الخيرى الأول المجانى للملابس بالإسماعيلية لغير القادرين وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسى حيث شهد المعرض إقبالاً من المواطنين.

وأشار عادل عبد المنعم رئيس اللجنة الإعلاميه للجمعية، فى بيان صحفى اليوم، إلى أن أهم أسباب نجاح المعرض تكاتف الجميع وأنه جاء فى مناسبتين قرب قدوم عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسى الجديد حيث قام أعضاء الجمعية بمساعدة المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم فى لمحة تواصل تتميز بها جمعية أعز الناس فى كل أنشطتها.

وأضاف عبد المنعم أن نجاح هذا المعرض ومساندة المساهمين بتوفير هذا الكم من الملابس دافع كبير لأعضاء الجمعية فى تنفيذ العديد من الأنشطة فى مجالات مختلفة فى المجتمع الإسماعيلى وأن عملها سيتسع فى محافظات القناة وسيناء نظرًا للتآخى بين الجمعية والجمعيات الأخرى فى هذه المحافظات.

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