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الطب البيطرى بالقليوبية: جمع جلود الأضاحى لصالح مرضى"فيروس سى"

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الطب البيطرى بالقليوبية: جمع جلود الأضاحى لصالح مرضى"فيروس سى" الطب البيطرى بالقليوبية: جمع جلود الأضاحى لصالح مرضى"فيروس سى"
قال الدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن المديرية أطلقت حملات للتوعية بكيفية وسبل التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى، تنفيذا للدعوة التى أطلقها المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بجمع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى.

وأضاف أبو سنة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة ستتولى جمع الجلود الخاصة بالأضاحى التى يتم ذبحها داخل المجازر، وسيتم توصيل تلك الجلود إلى مجالس المدن القريبة من الأهالى أو الوحدات القروية أو مراكز الشباب.

يذكر أن مبادرة جمع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى بالقليوبية، تشارك بها مديريات الطب البيطرى والأوقاف والشئون الصحية والشباب والرياضة ومجالس المدن والوحدات المحلية، وتتولى المحافظة التجميع وبيع الجلود وتوجه ثمنها لصالح مرضى فيروس سى .

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