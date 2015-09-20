مديرية التعليم بسوهاج تنجح فى إنهاء إضراب معلم داخل المستشفى المركزى

تمكنت سنية عز الدين مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وإسلام منصور مسئول التواصل برئاسة مجلس الوزراء، من إنهاء إضراب مدرس تابع للإدارة طما التعليمة ويقيم بناحية قرية العتامنة، وذلك لاعتراضه على ندبه من مدرسته لمدرسة أخرى مع الوعد بحل المشكلة، الأمر الذى جعله ينهى إضرابه عن الطعام.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد حلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول عربى أمين محمد أحمد 30 عاما مدرس ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مضرباً عن الطعام.

بالفحص وسؤال المذكور بمعرفة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما علل إضرابه لتضرره من مدير إدارة طما التعليمية على سليمان موجه لغة عربية بالإدارة وذلك لقيامهما بندبه من مدرسة العتامنة الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الواقات الإعدادية المشتركة، تم إسداء النصح والإرشاد للمذكور للعدول عن إضرابه واللجوء للطرق القانونية، إلا أنه رفض وأصر على موقفه، وبعد عقد لقاء كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4227 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.



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