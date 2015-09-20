بالفيديو #في_القمة - جمال عبد الحميد: فيريرا ' معندوش فكرة ' .. ومرتضى يجب أن يضع تشكيل الزمالك

طالب جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتدخل في عمل المدرب جوزفالدو فيريرا ووضع تشكيل الفريق أمام الأهلي في قمة نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة قمة نهائي الكأس يوم الاثنين المقبل.

مرتضى قال عقب عبور سموحة في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، إنه تدخل في شؤون الجهاز الفني بين شوطي المباراة. وهو ما أدى للفوز في النهاية.

وقال جمال عبد الحميد لقناة "النهار رياضة": "لو أدار مرتضى منصور المباراة سيفوز الزمالك. فيريرا (معندوش فكرة) والناس تقول عنه كان مدرب جوزيه مورينيو".

وتابع "بالتأكيد لو وضع مرتضى منصور التشكيل سيفوز الزمالك. فيا جمهور الزمالك فيريرا ليس لديه أي فكرة، ويكفي أنه وقف لا حول له ولا قوة في مباراة مصر للمقاصة في الدوري ثم أمام الأهلي وأخيرا أمام سموحة في الكأس".

وأكمل "وقف بدون أي تدخل أمام أقوى فرق في مصر. لم يغير حتى التشكيل أو الخطة ليسجل، ووقف ليشاهد المباراة مثلنا".

وأضاف النجم الذي لعب للأهلي والزمالك "هو ليس مدربا عالميا، (إيه يعني) لو فاز على الأسيوطي والنصر ودمنهور وبتروجيت. هذه فرق هابطة، فهو خسر من فرق المربع الذهبي إنبي والأهلي والمقاصة".

يذكر أن الزمالك خسر من إنبي 2-0 تحت قيادة جيمي باتشيكو في الدوري، ثم تعادل 1-1 في الدور الثاني تحت قيادة محمد صلاح.

واستدرك عبد الحميد "يجب أن يقيل مرتضى منصور فيريرا لو فشل في الفوز على الأهلي، فهو لا يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة".

وواصل هجومه "نعم، أنا أطالب مرتضى منصور باختيار التشكيل ووضع خطة المباراة. وهو اعترف بنفسه أنه تدخل أمام سموحة وفاز الزمالك".

وأتم "يجب أن يستمر مرتضى في التدخل، لأن فيريرا لن يستطيع قيادة الزمالك أمام فريق كبير".

شاهد التصريحات