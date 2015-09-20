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اكتشفي ما هي أكبر مشكلة تواجه الشعر في العالم العربي؟

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اكتشفي ما هي أكبر مشكلة تواجه الشعر في العالم العربي؟ اكتشفي ما هي أكبر مشكلة تواجه الشعر في العالم العربي؟

السبت 19-09-2015 18:28

كُشف النقاب أخيراً عن أكبر مشكلتي شعر تتعرض لهما السيدات في هذه المنطقة: إنهما تساقط الشعر، والقشرة!
وفي أغلب الأحيان، لن يلاحظ أصدقائك أن شعرك يعاني من التساقط. ولكن يمكن للجميع ملاحظة القشرة بسهولة، وهو ما يجعل هذه المشكلة بالتحديد محرجة لكل من يعاني منها. ولا يزال هناك معتقد سائد لدى العديد من السيدات مفاده أن محاربة القشرة تقتضي الاستغناء عن جمال الشعر واللجوء إلى برنامج قاس للعناية بالشعر.

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وبحسب استطلاع ’شعر جميل #لم_التردد‘ الذي أجرته هيد آند شولدرز، فإن ثلث السيدات في منطقة الخليج مقتنعات بعدم إمكانية الحصول على كل شيء: أي الشعر الجميل والصحي في آن واحد. وفي الحقيقة، أشار عدد كبير من المجيبات على الاستطلاع، ممن يعانين من القشرة، أنهن مضطرات للاختيار ما بين الحصول على شعر بدون قشرة، أو شعر لامع وجميل.
ولكن، هذا غير صحيح على الإطلاق!
لعلك لا تدركين الأمر، ولكن فروة الرأس غير الصحية التي يمكنها أن تؤدي إلى جميع أنواع مشاكل الشعر ، كالقشرة، والحكة. كما أن أمراض فروة الرأس وظهور البثور والنتوءات عليها، يمكنها أيضاً أن تكون سبب فقدان الشعر، وهو أمر لا يرغب أي شخص بالتعرض له. وإن حماية فروة رأسك والحفاظ على صحتها يؤدي إلى حصولك على شعر جميل، ولامع، ومفعم بالصحة. هذا الأمر ينطبق على الجميع، الرجال والسيدات، الشباب والمتقدمين في السن.
إذاً، كيف يمكنك الاعتناء بفروة رأسك بالطريقة الأمثل؟ أحد أهم الجوانب في برنامج الصحية بشعرك هو أنه يتطلب الترطيب واستخدام المنتج المناسب القادر على صنع الفرق في حياتك. اختاري شامبو يمنح الترطيب لشعرك وفروة رأسك في آن واحد، مثل ’هيد آند شولدرز العناية الكاملة‘. إن هذا المنتج المتكامل يؤمن ترطيباً أكثر بست مرات من منتجات الشامبو التقليدية. ناهيك عن قدرته على تخليص الشعر من الجفاف، ومحاربة التجعّد، وترطيب فروة الرأس، ليمنح شعرك رائحة منعشة ومظهر مذهل ومفعم بالنعومة، يمكنك التحكم به كما ترغبين!

تابعوا المحادثة حول الشعر الجميل مع هيد آند شولدرز باستخدام الوسم #لم_المساومة (#WhyCompromise).

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