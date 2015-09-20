لو مريض ضغط.. ابعد عن الملح والدهون فى العيد

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يسرف الكثيرون فى تناول الأطعمة الخاصة بالعيد، كالفتة واللحمة والممبار وغيرها، وهناك أشخاص يعانون من ارتفاع نسبة ضغط الدم، وهذه الأطعمة قد تتسبب فى زيادته بشكل كبير، فما أفضل النصائح لتجنب حدوث مضاعفات لهؤلاء المرضى؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور إسلام الشواف استشارى الباطنة، أن مرضى الضغط المرتفع يجب أن يلتزموا باتباع بعض الإرشادات فى علاجه وطرق التعامل معه، ومن أهم تلك النصائح الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح.

ويتابع استشارى الأمراض الباطنة،أن أطعمة العيد تحتوى على نسبة عالية من الدهون والأملاح، ولذلك نحذر مرضى الضغط المرتفع بالإكثار من تناولها لأن ذلك قد يعرضهم للإصابة بالجالطات المخية والقلبية والموت المفاجئ.

ويؤكد استشارى الأمراض الباطنة، أنه يجب على مرضى الضغط المرتفع التقليل من تناول الدهون فى اللحوم خاصة المجهزة بطرق غير صحية، أى التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، ويفضل استبدال اللحوم الحمراء بلحوم خفيفة مثل الأسماك والدواجن، أو استخدام التوابل بدلاً من الملح أثناء طهى اللحوم.