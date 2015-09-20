مقتل شخص وإصابة 12 آخرين فى تفجير سيارة بحى بعقوبة العراقى

أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن مدنياً قتل وأصيب 12 آخرون فى تفجير سيارة مفخخة قرب حى سكنى جنوب غربى بعقوبة.

ونقلت قناة " السومرية نيوز" عن المصدر الأمنى الذى لم تكشف النقاب عن هويته قوله إن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت، مساء اليوم، قرب الشارع الرئيسى فى الحى العسكرى وسط ناحية بنى سعد (18كم جنوب غرب بعقوبة) ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين مع تضرر منازل ومحال تجارية وسيارات".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية فرضت طوقاً مشدداً فى محيط الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى مستشفى قريب وجثة القتيل الى الطب العدلي".

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