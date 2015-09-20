رسالة #في_القمة – طارق السعيد لـ في الجول: إلى باسم مرسي.. ننتظر أهدافك في الأهلي

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس مصر وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

ويوجه طارق السعيد نجم الزمالك الأسبق الذي لعب للأهلي في وقت سابق رسالته إلى باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض قبل لقاء المارد الأحمر يوم الأثنين بنهائي كأس مصر.

ويقول السعيد عبر FilGoal.com يوم السبت: "باسم مرسي أنت مهاجم رائع. عليك الكثير من العمل والابتعاد عن الأضواء".

وأضاف "أحرزت أهدافا كثيرة للزمالك لكن نريد أن نراها في شباك الأهلي".

رسالة #في_القمة - الغندور لـ في الجول: إلى لاعب الأهلي "من أفضل اللاعبين في مصر"

رسالة #في_القمة - أشرف قاسم لـ في الجول: هذه نصيحتي لعاشور وحازم