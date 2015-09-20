أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسالة #في_القمة – طارق السعيد لـ في الجول: إلى باسم مرسي.. ننتظر أهدافك في الأهلي

Google+ Print
رسالة #في_القمة – طارق السعيد لـ في الجول: إلى باسم مرسي.. ننتظر أهدافك في الأهلي رسالة #في_القمة – طارق السعيد لـ في الجول: إلى باسم مرسي.. ننتظر أهدافك في الأهلي

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

ويوجه طارق السعيد نجم الزمالك الأسبق الذي لعب للأهلي في وقت سابق رسالته إلى باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض قبل لقاء المارد الأحمر يوم الأثنين بنهائي كأس مصر.

ويقول السعيد عبر FilGoal.com يوم السبت: "باسم مرسي أنت مهاجم رائع. عليك الكثير من العمل والابتعاد عن الأضواء".

وأضاف "أحرزت أهدافا كثيرة للزمالك لكن نريد أن نراها في شباك الأهلي".

رسالة #في_القمة - الغندور لـ في الجول: إلى لاعب الأهلي "من أفضل اللاعبين في مصر"

رسالة #في_القمة - أشرف قاسم لـ في الجول: هذه نصيحتي لعاشور وحازم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر