أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نافاس يحقق أفضل بداية لحارس في تاريخ ريال مدريد.. ويطارد إنجاز كاسياس الرائع

Google+ Print
نافاس يحقق أفضل بداية لحارس في تاريخ ريال مدريد.. ويطارد إنجاز كاسياس الرائع نافاس يحقق أفضل بداية لحارس في تاريخ ريال مدريد.. ويطارد إنجاز كاسياس الرائع

(إفي): أكمل الكوستاريكي كيلور نافاس يوم البت رابع مباراة على التوالي في الدوري الإسباني دون أن تهتز شباكه ليتخطى الإسباني ميجل أنخل جونزاليس ويحقق أفضل بداية موسم لحارس في تاريخ النادي الملكي.

وتألق نافاس خلال مواجهة جرانادا اليوم في الجولة الرابعة بالليجا على ملعب سانتياجو برنابيو حيث أنقذ مرماه من أكثر من هدف.

وكان الرقم السابق مسجل باسم الحارس ميجل أنخل في موسم 1975-1976 حينما حافظ على نظافة شباكه في أول ثلاث مباريات في المسابقة.

يشار إلى أن نافاس بهذه الطريقة لعب 360 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم بجانب 90 أخرى في دوري الأبطال دون أن تهتز شباكه.

وأمام نافاس فرصة الوصول لرقم آخر في عدد الدقائق التي حافظ فيها على نظافة شباكه مع الريال حيث يقترب من رقم باكو بويو (658 دقيقة) ولكن رقم إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي (952 دقيقة) لا يزال بعيدا عنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع