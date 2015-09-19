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فينجر: دييجو كوستا استحق الطرد.. ويفلت من العقاب دائما بسبب ضعف الحكام

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فينجر: دييجو كوستا استحق الطرد.. ويفلت من العقاب دائما بسبب ضعف الحكام فينجر: دييجو كوستا استحق الطرد.. ويفلت من العقاب دائما بسبب ضعف الحكام

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن الإسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي استحق الطرد خلال مباراة الفريقين مشيرا إلى أن ضعف الحكام هو السبب في هروبه من العقاب دائما.

وانتصر تشيلسي على أرسنال في الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بعد أن اعتدى كوستا على كوسيلني قبل أن تتفاقم الأمور ويطرد جابريل باوليستا بسبب الاعتداء على مهاجم تشيلسي.

وقال فينجر في المؤتمر بعد المباراة "لا أريد أن أكون في مكان مايك دين، دييجو كوستا كان يجب أن يطرد مرتين فقد ضرب كوسيلني في وجهه عن قصد".

وأضاف "في كل مباراة يقوم بتلك الأفعال ويفلت من العقوبة بسبب ضعف الحكام، نحن نعرف من قبل أن تبدأ المباريات أنه يبحث عن ذلك".

وأردف "جابريل لم يكن يجب أن يرد على كل هذا، لكن مع تعرضنا لطردين بقاء دييجو كوستا كان عارا".

وتابع "ليست لدي وجهة نظر حول الطردين، رجل المباراة بالتأكيد كان دييجو كوستا فهو جلب كل شيء للمباراة".

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فيديو اليوم السابع