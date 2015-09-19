مؤتمر مورينيو – عن علاقة كوستا وأزار بالرجبي.. سخرية من فينجر.. ولماذا غاب تيري

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي سخريته من نظيره في أرسنال آرسين فينجر وذلك بعد الانتصار عليه في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

وكان تشيلسي قد تغلب على أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما في سادس جولات الدوري الإنجليزي في ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.

وعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة وكل ما يلي على لسانه.

"أنا سعيد جدا"

"اليوم استحق فريقي الفوز قدمنا مباراة رائعة في كل الجوانب الدفاعية والهجومية، أنا سعيد بالأداء والفوز والنقاط الثلاثة".

"تحسنا كثيرا خلال آخر مباراتين في كل الجوانب، دفاعيا كان الفريق أفضل بكثير من الفترة السابقة، وأيضا الهجوم كان رائعا وكنا نقوم بالدفاع مبكرا عن طريق لاعبي الخط الأمامي وهذا سهل مهمتنا في اللقاء".

"حتى عندما طُرد لاعبا من أرسنال نجحنا في السيطرة على أنفسنا ولعبنا جيدا أمام 10 لاعبين ولم نمنحهم أي فرص، خاصة أن هناك بعض الفرق تلعب بشكل سيئ حينما يطرد من منافسها لاعبا".

"أوسكار، دييجو كوستا، إيدن أزار، وبيدرو رودريجيز كلهم كانوا رائعين في تقديم واجباتهم الدفاعية فقد جعلوا مهمة زملائهم في الدفاع خلال المباراة أسهل".

"فينجر لا يمل من البكاء"

"واجهت أرسنال العديد من المرات وفينجر لم يئن إلا مرة واحدة فقط، حينما خسرنا منهم في كأس الدرع الخيرية لم يكن أمرا جيدا لكننا لم نقدم أعذارا ولم نبكي لقد تعاملنا بشكل رائع مع النتيجة".

"تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأبلغتهم بضرورة التحكم في عواطفهم قبل المباراة فالدربي لا يمكن الانتصار فيه إلا لو تحكمت في نفسك، أعتقد أن فينجر عليه أن يتحدث عن خطأ جابرييل باوليستا أولا".

"كوستا التحم بشكل عادي مع باوليستا وهذا يحدث دائما في كرة القدم لذلك يقوم الجمهور بالذهاب إلى الملعب من أجل مشاهدة المباراة، وتبث اللقاءات ليشاهدها الملايين حول العالم، دييجو كان رائعا هو رجل المباراة بالنسبة إلي".

"هذا بالإضافة أن هذا الحكم هو نفسه لم يحتسب ركلتي جزاء لنا خلال المباراة بعد عرقلة أزار وكوستا، كل تلك التدخلات رائعة في لعبة الرجبي ولكن ليس في كرة القدم لذلك كان من المفترض أن يتم احتسابها لنا".

"فينجر تحدث قبل المباراة وقال إنه سيتأقلم مع النتيجة إذا ما خسر اللقاء، والآن عليه أن يتأقلم مع الهزيمة".

لماذا لم يشارك جون تيري

"تيري لا يحتاجني للتحدث معه وتوضيح معه لماذا لم أشركه في المباراة هو أفضل لاعب لدي وأنا أهتم به كلاعب وكشخص هو يعرف أن ما يهمني دائما هو أن يحقق الفريق الفوز".

"أرسنال كان يعتمد على اللاعبين أصحاب السرعات في المباراة لذلك اختيار كورت زوما من أجل اللعب بضغط عالي أفضل من اللعب بدفاع متأخر لأننا كنا نحتاج للانتصار في النهاية".

"تيري قائد رائع دائما، واليوم كان أروع، كل اللاعبين يحترمونه كثيرا وطريقته في التعامل مع ما يحدث حاليا جعلته يحصل من اللاعبين على احترام أكثر أيضا".

"إذا أردتوا أن ترسموا صورة مظلمة لذلك الموقف أسئلكم أن لا تقوموا بذلك لأنه ليس الواقع، تيري في حالة رائعة معي ومع النادي".