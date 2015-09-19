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بالفيديو – وست هام يواصل قهر الكبار.. ضرب مانشستر سيتي

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بالفيديو – وست هام يواصل قهر الكبار.. ضرب مانشستر سيتي بالفيديو – وست هام يواصل قهر الكبار.. ضرب مانشستر سيتي

واصل وست هام هوايته في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالفوز على الكبار في ملاعبهم وذلك بعدما تغلب على مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

وحل وست هام ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ونجح الهامرز في أن يكون رابع فريق في تاريخ المسابقة الذي ينجح في الفوز على أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي في ملاعبهم في موسم واحد بعد إيفرتون، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

افتتح فيكتور موسيس أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية زاحفة.

وأضاف ديافرا ساخو الهدف الثاني في الدقيقة 31 برأسية.

قبل أن يقلص الوافد الجديد على صفوف سيتي كيفن دي بروين النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 45 مسجلا أول أهدافه مع الفريق.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لمانشستر سيتي التي يتلقي فيها هدفا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، وأول مرة أيضا يُهزم فيها.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست هام إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بالتساوي مع ليستر سيتي لكن فارق الأهداف صب في صالح الفريق اللندني.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 15 نقطة في صدارة الجدول.

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فيديو اليوم السابع

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