أحمد حجازي يتحدث لـ في الجول عما حدث بينه وبين جماهير الأهلي

"كل شيء بخير" .. هكذا بدأ أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي حديثه مع FilGoal.com بخصوص ما حدث بينه وبين جماهير الأهلي في مران الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

وخاض أحمد حجازي المران يوم السبت مع لاعبي الأهلي في ملعب التتش بحضور الجماهير استعدادا لمواجهة الزمالك.

وهتفت جماهير الأهلي خلال المران لأحمد حجازي لتحيته قبل أن تهاجم نادي الإسماعيلي ليطلب حجازي من الجماهير الهدوء.

وعن ما حدث تحدث حجازي لـFilGoal.com قائلا: "لم يحدث أي شيء بيني وبين الجماهير".

وأضاف "ما حدث أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة. أنا لاعب محترف في النادي الأهلي وهذا لن يؤثر علي ولا على الأهلي".

وانضم حجازي إلى الأهلي بعدما فسخ الأخير تعاقده مع نادي فيورنتينا.